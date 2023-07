Startseite HotelPartner Revenue Management gewinnt Daniela Schelski als Personalverantwortliche Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-07-31 11:49. Die HR-Expertin wird zukünftig auch das Employer Branding des Unternehmens ausbauen. Mit der neuen Personalie legt der Dienstleister einen weiteren Grundstein für seine Expansionsstrategie. Ihren umfangreichen Erfahrungsschatz und ihre Leidenschaft für die Arbeit im Human Resources-Bereich will Daniela Schelski dafür verwenden, das mittlerweile europaweit agierende Unternehmen aus der Schweiz sichtbarer als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren und dabei die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken. Die Schweizerin mit dem Lebensmotto "Für welchen Weg du dich auch entscheidest, sorge dafür, dass er dich glücklich macht" wird zukünftig bei HotelPartner Revenue Management eine Schlüsselrolle spielen, Talente zu entdecken und vor allem zu fördern.

"Unser Ziel ist es, nicht nur ein attraktiverer Arbeitgeber zu sein. Vielmehr geht es darum, neue Massstäbe in der Weiterentwicklung von Mitarbeitenden zu setzen und gleichzeitig sicherzustellen, dass unser Unternehmen am Puls der Zeit bleibt. Dabei spielen die Werte Motivation, Anerkennung, Respekt, Sicherheit, Erfolg und Toleranz eine entscheidende Rolle für uns. Diese wichtigen Werte müssen heute vom gesamten Team gelebt werden.

Durch die Auswahl unserer Mitarbeitenden und deren Entwicklung bauen wir ein Team auf, das zur tragenden Säule von Hotelpartner wird und somit auch die persönliche Sicherheit und den Erfolg eines jeden einzelnen Mitarbeiters erhöht", so Daniela Schelski, Chief People & Culture Manager bei HotelPartner Revenue Management. Rainer M. Willa, CEO von HotelPartner Revenue Management , fügt hinzu: "Mit ihrer umfassenden sowie langjährigen Erfahrung im Bereich des Personalmanagements bringt sie wertvolles Know-how in unser Unternehmen und verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse und Herausforderungen der Branche - auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie auf der Seite des Arbeitgebers. Daher freuen wir uns sehr, Daniela Schelski die Verantwortung für unsere HR-Abteilung zu übertragen und mit ihr gemeinsam HotelPartner als Talentschmiede weiter zu etablieren. Denn qualifizierte Teams mit bewährter Expertise in Kombination mit hochentwickelter Technologie ist genau das, was uns tatsächlich seit Jahren ausmacht und unseren Partnerhotels den entscheidenden Mehrwert liefert." Zuvor war Daniela Schelski unter anderem als Human Resources Manager bei der Grand Hotel National AG tätig, einem renommierten Hotelunternehmen aus der Schweiz. Dort hat sie ihre Fähigkeiten im Bereich der Mitarbeiterführung und des Talentmanagements unter Beweis stellen können. Darüber hinaus hat sie als Personalberaterin für das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum Sursee in der Schweiz gearbeitet und dabei im Rahmen ihrer Tätigkeit die Leitung der kaufmännischen ERFA-Gruppe für die Zentralschweiz übernommen. Ihre Karriere startete die Dipl. HR Leiterin HF zunächst mit einer Ausbildung als Restaurantfachfrau. Bevor sie die HR-Verantwortung für einen Hotelbetreiber übernommen hat, durchlief sie mehrere Funktionen in Hotels und Restaurants in der D A CH-Region bis zur Leitung der Operations eines Luxushotels.

email : marketinghp@hotelpartner-ym.com HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung - dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue Management insgesamt rund 60 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut. Pressekontakt: Wolf.Communication & PR by Wolf-Thomas Karl

