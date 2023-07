Startseite Arbor Metals gibt Aufhebung des Zutrittsverbots zum Wald in St. James, Quebec, Kanada bekannt Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-07-31 11:41. Vancouver, Kanada - 30. Juli 2023 / IRW-Press / - Arbor Metals Corp. (Arbor oder das Unternehmen) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich bekannt zu geben, dass das Waldzugangsverbot in Quebec, welches aufgrund der Wildfeuer in der Gegend verhängt wurde, aufgehoben wurde. Dies schließt den Zugang zu der Liegenschaft des Unternehmens ein. Obwohl die Straßensperren bestehen bleiben, hat Arbor erfolgreich den Zugang per Hubschrauber gesichert, welcher voraussichtlich im August beginnen wird. Das Unternehmen aktualisiert nun seinen Arbeitsplan, um diese Gegebenheiten zu berücksichtigen, und ist weiterhin zuversichtlich, dass es sein Arbeitsprogramm planmäßig fertigstellen kann. Die Sicherheit und das Wohl unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und der umliegenden Gemeinschaften sind für uns von allergrößter Wichtigkeit. Arbor wird die Waldbrandlage daher weiterhin genau verfolgen und arbeitet mit den zuständigen Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen während des Arbeitsprogramms getroffen werden. Unsere Gedanken sind bei den Gemeinschaften, die von den Wildfeuern betroffen sind, und wir danken zutiefst den mutigen Feuerwehrleuten und all denen, die unermüdlich daran gearbeitet haben, die Brände unter Kontrolle zu bringen, betonte Mark Ferguson, CEO von Arbor. Wir sind froh zu erfahren, dass das Zugangsverbot zum Wald aufgehoben wurde, was es uns ermöglicht, unser Arbeitsprogramm per Hubschrauber wieder aufzunehmen. Wir verpflichten uns dazu, unsere Arbeiten auf verantwortliche und sichere Weise auszuführen. Während sich das Unternehmen auf den Einsatz vorbereitet, dieses Arbeitsprogramm abzuschließen, plant Arbor ebenfalls aktiv sein Winterarbeitsprogramm. Das Team ist hochmotiviert, zum Gelände zu gelangen und die geplanten Aktivitäten aufzunehmen. Das Unternehmen wird weitere Updates geben, wenn die Crews vor Ort ankommen und die Arbeitstätigkeiten beginnen. Arbor hat sich der verantwortungsvollen Erschließung von Ressourcen verschrieben und ist gut positioniert, um eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Lithium zu spielen, das für die Elektrifizierung des Verkehrs und den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft benötigt wird. Der Fokus des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum, Innovation und strategische Partnerschaften wird auch weiterhin das Handeln des Unternehmens bestimmen, das darauf abzielt, der zunehmenden Nachfrage nach Lithium in Kanadas EV-Industrie nachzukommen. Dr. Peter Born, P.Geo., ist der benannte qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101. Er ist für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen verantwortlich und hat diese genehmigt. Über Arbor Metals Corp. Arbor Metals Corp. ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung hochwertiger Mineralprojekte von geografischer Bedeutung auf der ganzen Welt widmet. Arbor ebnet den Weg für die fortgeschrittene Mineralexploration, da es erstklassige Bergbauprojekte kontrolliert. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die qualitativ hochwertigen Projekte in Verbindung mit bewährten Strategien und einem engagierten Team hervorragende Ergebnisse liefern werden. Das Lithiumprojekt Jarnet in der Region James Bay in Quebec umfasst 47 kartografisch ausgewiesene Schürfrechte mit einer Fläche von etwa 3.759 Hektar. Das Projekt Jarnet grenzt an das Konzessionsgebiet Corvette-FCI, wo im Rahmen von Diamantbohrungen eine bedeutsame Lithiummineralisierung bestätigt wurde; es stellt eines der profiliertesten Lithiumexplorationsprojekte in diesem Sektor dar.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71475/ArborMetals_310723_DEP... Für weitere Informationen kontaktieren Sie Mark Ferguson, Chief Executive Officer, unter info@arbormetals.com oder unter der Rufnummer 403.852.4869 oder besuchen Sie die Webseite des Unternehmens unter www.arbormetalscorp.com .

