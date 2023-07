Startseite Beach Yoga Picknick von Strong Partners – Heimaturlaub am See Pressetext verfasst von Strong Partners am Mo, 2023-07-31 11:16. Zum zweiten Mal in Folge nahmen sowohl Anfänger*innen als auch Fortgeschrittene am neuen Eventformat des Münsteraner Start-ups "Strong Partners" sowie dem Hotel und Restaurant „Seeblick Gronau“ teil und läuteten damit den Beginn des Sommers ein. Am vergangenen Samstag vergaßen die Teilnehmer für drei Stunden den Alltag und verbrachten Zeit mit Freunden und Familie am Dreiländersee in Gronau. Paula Menninghaus, Mitgründerin und Yogatrainerin, war frühzeitig mit ihrem Team aktiv. "Obwohl wir keinen vollständigen Sommerurlaub ersetzen können, hat uns das Feedback unserer Teilnehmenden des ersten Events gezeigt, dass das 'Beach Yoga Picknick' wie ein Kurzurlaub ist", berichtete Paula am Sonntagmorgen. "Wir sind gerne früh aufgestanden, um uns auf die Veranstaltung vorzubereiten und sind mehr als glücklich, dass uns das Wetter in die Karten gespielt hat!" Ein neuer Tag, eine neue Yogaeinheit. Sowohl Yoga-Neulinge als auch Fortgeschrittene kamen in einer 90-minütigen Einheit auf ihre Kosten. "Yoga ermöglicht die Entspannung der Skelettmuskulatur, die Vertiefung der Atmung und den Abbau von Stress. Jeder Yogi kann selbst entscheiden, wie viel genug ist und jederzeit Pausen einlegen. Jeder „Neu-Yogi“ kann die Einheit also ganz ohne zu hohe Erwartungen genießen", erklärte Tanja Möhring, Yoga Lehrerin bei Strong Partners ausführlich. Nach der 90-minütigen Yogaeinheit unter freiem Himmel mit den Füßen im Sand ging es zum reichhaltigen Frühstücksbuffet im Restaurant Seeblick, das keine Wünsche offen ließ. "Mit Blick auf den See und einer Tasse Kaffee in der Hand schmeckt das Frühstück gleich doppelt so gut", berichtete Teilnehmerin Laura. Die Teilnehmenden bestätigten, dass das Yoga-Event für eine entspannende Abwechslung gesorgt hat. "Meine Freunde, die die Veranstaltungen bereits im letzten Jahr besucht hatten, erzählten mir von der tollen Atmosphäre. Das hat meine Vorfreude noch mehr gesteigert! Es ist einfach großartig, einen Kurzurlaub praktisch vor der Haustür machen zu können", erzählte Philipp. Auch die Münsteraner Kund*innen von Strong Partners kamen auf ihre Kosten. "Wir besuchen schon lange die Kurse von Strong Partners, sowohl indoor als auch outdoor. Aber so richtig in Urlaubsstimmung kommt man vor allem hier. Wir freuen uns auf das nächste Beach Yoga Special!", sagte Jule aus Münster. Das Beach-Yoga-Picknick findet erneut am 26.08.23 statt. Weitere Events und Formate sind bereits in Planung. Alle Informationen zu den Events und das weitere Kursprogramm von Strong Partners finden Sie unter https://www.strong-partners.de/. Anhang Größe Beach Yoga gronau.jpeg 449.81 KB Über Strong Partners Komplettes Benutzerprofil betrachten