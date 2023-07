Startseite Holunderanbau: In der Steiermark wächst der Edelholunder Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2023-07-29 23:25. Perfekte Bedingungen für den Holunderanbau gibt es in Österreich Die meisten Menschen kennen den Schwarzen Holunder als wildwachsenden Strauch am Rande von Feldern und Wiesen. Dort ist er mit seinen weißen Blüten und später den dunkelvioletten Beeren schon von Weitem zu sehen. Dank seiner zahlreichen wertvollen Inhaltsstoffe (https://www.holunderkraft.de/inhaltsstoffe/) ist der Schwarze Holunder (Sambucus nigra) besonders beliebt und findet schon seit Jahrhunderten kulinarische und medizinische Verwendung. Holunderanbau zielt auf hohe Qualität der Blüten und Beeren Das ist auch der Grund für die hohe Nachfrage nach Holunderprodukten aller Art. Ob als Saft, Likör, Sirup, Marmelade oder Nahrungsergänzungsmittel - die Nachfrage nach dem Naturprodukt ist hoch und kann nur mit dem gezielten Anbau der vielseitigen Pflanze gedeckt werden. Um eine möglichst hohe Qualität der Blüten und Beeren zu erzielen, ist jedoch zu beachten, dass der Edelholunder (https://www.holunderkraft.de/heilpflanze-holunder/) hohe Boden- und Nährstoffansprüche hat, die längst nicht überall erfüllt werden. Optimale Anbaubedingungen in der Steiermark Das größte Anbaugebiet für Edelholunder ist in der Steiermark zu finden. Etwa 80 Prozent des Holunders, der in Österreich angebaut wird, stammt aus dieser Region, und das aus gutem Grund: Hier sind die Bedingungen für den Holunderanbau optimal. Insbesondere im Vulkanland der südöstlichen Steiermark sind die Lavaböden besonders reich an Magnesium und anderen Mineralien, die für das Wachstum von qualitativ hochwertigem Edelholunder unverzichtbar sind. Kein Wunder, dass die Holunderbeeren aus der Steiermark in die ganze Welt exportiert werden, um sie zu leckeren, gesunden Produkten zu verarbeiten. Grundsätzlich lassen sich hier verschiedene Sorten Holunder anpflanzen, doch eine Sorte ist bei dem Holunderanbau besonders beliebt: Der Edelholunder "Haschberg" macht ca. 90 Prozent des Anbaus in der Steiermark aus. "Er ist robust und bildet große Dolden mit vielen Beeren mit hoher Farbintensität und hoher Nährstoffdichte aus. Damit bietet er sich zur Weiterverarbeitung zu Säften ebenso an wie zur Herstellung von Holunderextrakt für die Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel", weiß Heilpraktikerin Cornelia Titzmann von holunderkraft.de. Sie suchen seriöse Informationen über den Holunder als Heilpflanze und Immunstimulans? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir von Holunderkraft.de haben gemeinsam mit unserer Expertin, der Heilpraktikerin und Dozentin Cornelia Titzmann, diese Informationsplattform ins Leben gerufen. Sie soll den schwarzen Holunder als bewährtes Naturheilmittel wieder neu in den Fokus rücken.

Wir stellen Ihnen hochwertige, wissenschaftlich überprüfte Informationen rund um den Holunder, seine Geschichte in der Volksmedizin und seine moderne Anwendung in der Phytotherapie zur Verfügung. Firmenkontakt

