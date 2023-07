Startseite Sierra Madre nimmt den Handel an der OTCQX auf Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-07-28 23:12. Vancouver, British Columbia - 28. Juli 2023 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd (TSX-V: SM; OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen" - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/ ) hat sich für den Handel am OTCQX® Best Market qualifiziert. Dies stellt eine Verbesserung für Sierra Madre Gold and Silver Ltd. dar, da das Unternehmen zuvor am OTCQB gehandelt wurde, sich jedoch nach dem Abschluss der Übernahme von La Guitarra neu qualifizieren musste. Der Handel von Sierra Madre an der OTCQX wurde heute, am 28. Juli, unter dem Symbol 'SMDRF' aufgenommen. Für US-Investoren sind umfassende Finanzinformationen und Echtzeit-Level-2-Kurse für das Unternehmen nun über www.otcmarkets.com zugänglich. "Wir freuen uns, die Rückkehr von Sierra Madre an die OTCQX bekannt zu geben", sagte Alex Langer, President & CEO. "Dieser Meilenstein ermöglicht es uns, sowohl bestehenden als auch neuen Aktionären die Möglichkeit zu bieten, Sierra Madre-Aktien in den USA zu handeln". Sierra Madre Gold & Silver (TSX.V: SM; OTCQX SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Evaluierung des Potenzials der Wiederinbetriebnahme der Mine La Guitarra im Bergbaurevier Temascaltepec (Mexiko) sowie auf die Exploration und Erschließung seiner Grundstücke Tepic und La Tigra in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine La Guitarra handelt es sich um eine genehmigte, ehemals produzierende Untertagemine, zu der auch eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 550 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war. Im Namen des Vorstandes von Sierra Madre Gold and Silver Ltd, "Alexander Langer" Alexander Langer

Präsident, CEO und Direktor Kontakt: investor@sierramadregoldandsilver.com In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Vorsichtshinweis Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt", "zielt ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über den Abschluss der Transaktion zu den in der endgültigen Vereinbarung festgelegten Bedingungen (oder überhaupt) und über die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen unternehmensrechtlichen und behördlichen Genehmigungen für die Transaktion zu erhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung der Börse, die mexikanische kartellrechtliche Genehmigung und andere behördliche Genehmigungen, wie sie derzeit erwartet werden. Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter die, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen innerhalb des derzeit erwarteten Zeitrahmens (oder überhaupt) zu erhalten, und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Transaktion zu den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung abzuschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und andere hierin dargelegte Faktoren entwickelt, Dazu zählen unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Transaktion zu den in der endgültigen Vereinbarung festgelegten Bedingungen (oder überhaupt) abzuschließen, und das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die erforderlichen Unternehmens- und behördlichen Genehmigungen zu erhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung der TSX Venture Exchange, die mexikanische kartellrechtliche Genehmigung und die behördliche Genehmigung, wie derzeit erwartet. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. QUELLE: Sierra Madre Gold und Silber Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Alexander Langer

Suite 1507, 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, British Columbia

Kanada email : alanger@ptolemycapital.co.uk Pressekontakt: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Alexander Langer

Suite 1507, 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, British Columbia email : alanger@ptolemycapital.co.uk Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten