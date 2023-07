Startseite Digitale Sprachprüfungen von Bellamundo - ISO 29992 einer neuer Prüfungsstandard Pressetext verfasst von Bellamundo am Fr, 2023-07-28 16:02.

Sprachprüfungen spielen eine entscheidende Rolle in unserer globalisierten Welt, in der die Fähigkeit, verschiedene Sprachen zu beherrschen, immer wichtiger wird. Die Bellamundo UG ist ein deutscher Prüfungsträger, der sich auf die Durchführung von digitalen Online-Deutschprüfungen für die Sprachniveaus A1-C1 gemäß GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen) spezialisiert hat.



Sichere Sprachprüfungen - Zuverlässige Sprachnachweise

Das Unternehmen Bellamundo wurde gegründet, um die Problematik zunehmender Betrugsversuche bei Präsenzprüfungen und der Verbreitung gefälschter Sprachzertifikate zu lösen. Die Lösung lag in der Digitalisierung und der Entwicklung sicherer und zuverlässiger Online-Deutschprüfungen.



Das Problem: Auf der Suche nach einem Standard, der in Deutschland zertifiziert werden kann

Bellamundo hat es sich zum Ziel gesetzt, zum Nachweis der Qualität der Prüfungen anerkannte Standards und Normen zu verwenden und die Konformität hierzu - im Vergleich zu allen Wettbewerbern - im deutschen Qualitätswesen nachzuweisen. Der Konformitätsnachweis ist ein umfassendes System, das sich mit der Sicherung und Förderung der Qualität von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen beschäftigt. Es zielt darauf ab, hohe Standards zu setzen, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz gewährleisten. Bekannte Qualitätssiegel sind z. B. die ISO 9001 oder die AZAV-Zertifizierung, die ein gutes Beispiel für Normen im Bildungsbereich und deutschen Qualitätswesen ist.

Die AZAV ist ein Standard in Deutschland, der sich auf die Qualitätssicherung in der beruflichen Weiterbildung und Arbeitsförderung bezieht. Zur Sicherstellung der Konformität mit den Anforderungen der AZAV müssen die Bildungsträger ihre Prozesse und Leistungen von unabhängigen deutschen Dakks akkreditierten Zertifizierungsstellen prüfen lassen. Diese Zertifizierungsstellen führen Audits und Inspektionen durch, um sicherzustellen, dass die Bildungseinrichtungen die geforderten Standards erfüllen und die Qualität ihrer Leistungen gewährleisten.



Die Lösung - die neuen Normen für Prüfungsträger

Die Europäische Kommission hat die EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, nationale Strategien für die Validierung nicht-formaler und informeller Kompetenzen einzuführen. In diesem Kontext entwickelte das ISO Normungskomitee ISO/TC 232 den Standard DIN ISO 29992, der einen einheitlichen Rahmen für die Bewertung von Lernergebnissen, einschließlich Sprachkenntnissen, bietet. Die ISO 29992 beschreibt Kriterien für die Entwicklung, Durchführung und Bewertung von Lernergebnissen.



Über die ISO 29992

Die DIN ISO 29992:2021-04 Bewertung der Ergebnisse von Lerndienstleistungen - Empfehlungen zur Umsetzung (lSO 29992:2018) ist ein im ISO Normungskomitee ISO/TC 232 ,,Education and Learning Services"entwickelter und herausgegebener Standard.

ln DIN & seine Partner sind rund 36.000 Expert:innen aus Wirtschaft und Forschung, von Verbraucherseite und der öffentlichen Hand, die ihr Fachwissen in den Normungsprozess einbringen, den DIN als Projektmanager steuert. Die Ergebnisse sind marktgerechte Normen und Standards, die den weltweiten Handel fördern und der Rationalisierung, der Qualitätssicherung, dem Schutz der Gesellschaft und Umwelt sowie der Sicherheit und Verständigung dienen.

Das ISO/TC 232 ,,Education and Learning Services” ist unter dem Sekretariat des DIN seit 2007 für die Standardisierung im Bereich der Bildungs- und Lerndienstleistungen verantwortlich. Es wurden hier bisher sieben Standards entwickelt und veröffentlicht, darunter die ISO 29991:2020-09 Language learning services - Requirements [Sprachlerndienstleistungen - Anforderungen] oder die ISO 29992:2018-12 Assessment of outcomes of learning services - Guidance [Bewertung der Ergebnisse von Lerndienstleistungen.

Die DIN ISO 29992:2021-0410 gibt einen einheitlichen Rahmen für die Planung, Entwicklung, Umsetzung und Überprüfung von Bewertungen der Ergebnisse von Lerndienstleistungen. Das schließt Sprachlernergebnisse mit ein. Dieser Standard kann für eine Konformitätsbewertung bzw. Zertifizierung durch eine unabhängige Zertifizierungsstelle herangezogen werden. Üblicherweise wird international ein Zeitraum von drei Jahren für die Gültigkeit einer Zertifizierung von Dienstleistungen bei einer jährlichen Überwachung der zertifizierten Dienstleistungen gewählt. Danach ist eine erneute Zertifizierung möglich.



Ausarbeitung der Zertifizierung nach ISO 29992 durch Bellamundo

Die Anforderungen der ISO 29992 sind in folgende Hauptkapitel skukturiert: Planung einer Bewertung, Bewertungsentwicklung, Durchführung der Bewertungen, Aufrechterhaltung und Überarbeitung der Bewertungen, Fairness und Ethik. Insgesamt enthält der Standard über 73 Einzelanforderungen an ein System zur Bewertung von Lernergebnissen.

Als Branchenpionier hat Bellamundo nach mehreren Jahren der Ausarbeitung und praktischen Anwendung die ISO 29992-Zertifizierung erreicht. Die Konformität mit dieser Norm wurde von der Zertifizierungsstelle DeuZert Deutsche Zertifizierung in Bildung und Wirtschaft GmbH geprüft und bestätigt. Über 500 Seiten an Dokumenten, mehrere selbst programmierte Apps, 350 prüfungsrelevante Datenbankfelder, gut 100 Formeln zur Berechnung und Analyse, 50 Exceltabellen und unzählige Stunden Arbeit an der Prüfungsentwicklung wurden eingesetzt um ein vollständig ISO 29992 konformes System abzurunden. Bellamundo ist aktuell der einzige Prüfungsanbieter, der diese Konformität nachweisen kann.



Inhalte der Norm - zusammengefasster Auszug

Abschnitt 4: Planung einer Bewertung In diesem Abschnitt werden grundlegende Richtlinien für die Planung einer Bewertung von Lerndienstleistungen festgelegt. Es beinhaltet die Bedarfsanalyse, bei der der Bedarf für die Bewertung ermittelt wird, sowie die Ressourcenplanung, um sicherzustellen, dass ausreichend Ressourcen für eine angemessene Bewertung vorhanden sind. Abschnitt 5: Bewertungsentwicklung Hier werden Richtlinien für die Entwicklung der Bewertung selbst vorgegeben. Dazu gehört der Zeitpunkt der Bewertung, also der Zeitpunkt, zu dem die Bewertung stattfindet und wie oft sie wiederholt wird. Die Qualifikationen der Entwickler von Bewertungen werden definiert, um sicherzustellen, dass die Bewertung von kompetenten Fachleuten entwickelt wird. Es werden auch verschiedene Bewertungsmethoden beschrieben, die angewendet werden können, um die Leistung der Prüflinge zu bewerten. Die Bewertungsspezifikationen legen fest, welche Fähigkeiten und Kenntnisse in der Bewertung geprüft werden. Die Abschnitte 5.6 bis 5.8 beschäftigen sich mit wichtigen Aspekten der Bewertungsqualität, wie Objektivität, Reliabilität und Validität. Dabei geht es darum, sicherzustellen, dass die Bewertung fair, zuverlässig und valide ist. Abschnitt 5.9: Berichterstattung der Bewertungsergebnisse Hier wird festgelegt, wie die Ergebnisse der Bewertung kommuniziert werden sollen. Es werden Richtlinien für den Zeitrahmen der Berichterstattung, die Informationen, die in den Bericht aufgenommen werden sollten, sowie die Geltungsdauer der Bewertungsergebnisse festgelegt. Abschnitt 5.10: Schiedsverfahren, Beschwerden und Einspruch Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Umgang von Schiedsverfahren, Beschwerden und Einsprüchen gegen die Bewertungsergebnisse. Es ist wichtig, transparente und faire Verfahren zu haben, um mögliche Streitfälle zu klären. Abschnitt 5.11: Technische Unterlagen Hier werden Anforderungen an die technischen Unterlagen für die Durchführung der Bewertung festgelegt. Dazu gehört die Dokumentation und Anwenderunterstützung, um sicherzustellen, dass die Bewertung ordnungsgemäß und reibungslos abläuft. Die Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Bewertungspunktzahlen ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt, um die Integrität der Bewertung zu gewährleisten. Abschnitt 6: Durchführung der Bewertungen In diesem Abschnitt werden Leitlinien für die eigentliche Durchführung der Bewertung festgelegt. Dazu gehören die Richtlinien für die Aufsichtsführenden, die die Bewertung überwachen, sowie die Qualifikationen der Bewerter/Prüfer, die die Leistungen der Prüflinge bewerten. Ein Sicherheitsplan für die Bewertung ist wichtig, um die Vertraulichkeit und Sicherheit der Bewertung zu gewährleisten. Abschnitt 7: Aufrechterhaltung und Überarbeitung Hier werden Pläne für die Aufrechterhaltung und Überarbeitung der Bewertung festgelegt, um sicherzustellen, dass sie aktuell und relevant bleibt. Bewertungen sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert werden. Abschnitt 8: Fairness Dieser Abschnitt betont die Bedeutung der Fairness bei der Durchführung der Bewertung. Dazu gehören eine förmliche Vereinbarung, das Diskriminierungsverbot, die Achtung der Rechte der Prüflinge, Neutralität und die Einhaltung von Verhaltensregeln. Abschnitt 9: Ethik Hier werden die Verantwortlichkeiten hinsichtlich ethischer Aspekte der Bewertung festgelegt. Es geht um die Vertraulichkeit und Sicherheit von Informationen, die ethische Verantwortung der Beteiligten und die Bereitstellung von klaren Informationen für die Prüflinge.

Vergleichbar? - ALTE Q-Mark oder ISO 29992

ALTE steht für "Association of Language Testers in Europe". Es ist ein Zusammenschluss von führenden europäischen Institutionen und Organisationen mit Sitz in Cambridge , die sich mit der Entwicklung und Durchführung von Sprachtests befassen. Mehrere große deutsche Prüfungsträger wie das Goethe Institut und die Telc gGmbH sind dort ebenfalls wie Bellamundo Mitglied. Viele Empfänger von Sprachzertifikaten vertrauen auf das Qualitätssiegel der ALTE in Form des ALTE Q-Mark Siegels.

Die ALTE hat ein Qualitätssicherungssystem entwickelt, das aus 17 Mindeststandards besteht. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die ISO 29992 diese Standards vollumfänglich abdeckt. Die ALTE Standards wurden entworfen, um die Qualität und Vergleichbarkeit von Sprachprüfungen in Bezug auf verschiedene Aspekte sicherzustellen. Die Bereiche, die durch dieses System abgedeckt werden, umfassen (vgl. oben) die Entwicklung der Prüfungen, ihre Durchführung und Logistik, die Bewertung und Benotung der Teilnehmer, die Analyse der Prüfungsergebnisse sowie die Kommunikation mit allen beteiligten Parteien. Hierzu bietet die ALTE die Möglichkeit einer Zertifizierung an, die jedoch nicht unter der Aufsicht des deutschen Qualitätswesens mit seinen normierten Standards, Kontrollorganen und einem Rechtsbezug zur Bundesrepublik Deutschland steht.



Bellamundo verspricht weitere Innovationen im Bereich Sicherheit von Onlineprüfungen

Die durch die ISO 29992 entstandene Verpflichtung zu regelmäßigen Qualitäts-Reviews, welche vollumfänglich von allen Mitarbeitern - von der Entwicklung über die Prüfungsdurchführung bis zu Auswertung - in hoher Zuverlässigkeit mitgetragen werden, verspricht sich Bellamundo weitere Innovationen im Bereich der Onlineprüfungen. Durch die Implementierung dieser durch die Norm gestützten Strategie wird eine spürbare Steigerung der Qualität - immer auch mit dem Fokus auf Verbesserungen für die Prüfungskandidaten - in den menschlichen, technischen, digitalen und analytischen Bereichen erzielt.



