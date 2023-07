Startseite Eningen: Bewegungsaktivitaet Yoga im Park Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-07-28 14:52. Die Reihe des AK Gesunde Gemeinde zur Bewegungsaktivität im Freien hat bei bestem Wetter statt gefunden. Yoga SPARTANER Übungsleiterin Maria Bergner freute sich über die wirklich aktiven und interessierten TeilnehmerInnen. Co-Vorstand des AK Gesunde Gemeinde und Beirat des Gesundheitsforums Volker Feyerabend freute sich, dass die Reihe auch in diesem Jahr fortgesetzt wird und machte auf weitere Bewegungsangebote im Krüger Park mit dem Gesundheitsforum aufmerksam. In der Yogasession wurden verschiedene Körperhaltungen, Muskel- und Atemübungen zur Mobilisierung, Dehnung des gesamten Körpers und zur Entspannung durchgeführt. Die TeilnehmerInnen konnten Übungen mit in den Alltag nehmen oder haben auch die Möglichkeit in Eningen im 1:1 Personal SPARTANER Yoga in Einzelterminen weiter zu machen, oder die verschiedenen Yoga Kurs-Möglichkeiten in der Gemeinde zu nutzen. Für die Durchführung des Bewegungs-Events hatte die ausgebildete Yoga- und Pilatestrainerin Maria Bergner, als erfahrener Coach und zertifizierte Kurstrainerin die BesucherInnen begrüßt und gemeinsam wurde das vom Land Baden-Württemberg preisgekrönte SPARTANER Gesundheitskonzept vorgestellt. Weitere Informationen:

www.ForumGesundeGemeinde.de

www.SPARTANER-Team.de

www.facebook.com/GesundeGemeindeEningen

