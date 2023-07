Kickstart 2023: Start-ups setzen auf KI und Nachhaltigkeit für neue Partnerschaften

- 41 Start-ups wurden aus über 1.000 Bewerbungen und 62 Ländern für das Innovationsprogramm 2023 ausgewählt

- Diese 6 deutschen Start-ups sind beim Programm dabei: Atlas Metrics, Savvi HR, mia, Fimo Health, Preflet und Viva la Faba

- Lösungen, die sich mit der Kreislaufwirtschaft beschäftigen, sind auf 41% gestiegen

- Zukunftsthemen: digitale Mitarbeiter, erneuerbare Energien in unterirdischen Räumen, marmorierte Fleischersatzstücke, kakaofreie Schokolade und quantenbasierte Cybersicherheit

Für das 8. Kickstart Innovationsprogramm wurden nach einem Pitch-Marathon 41 Start-ups aus 13 Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Singapur, USA, Großbritannien, Schweden, Dänemark, Portugal, Israel, Spanien und Estland, ausgewählt. Die Jury aus mehr als 170 Experten identifizierten diese Start-up-Teilnehmer in nur sechs Wochen aus 1.000 Bewerbungen aus mehr als 60 Ländern. Die 41 Finalisten werden nun bei dem 11-wöchigen Programm in der Schweiz mit Unternehmen, Organisationen, Städten, Stiftungen und Universitäten zusammenarbeiten, um Partnerschaften sowie Deep-Tech- und nachhaltige Innovationen voranzutreiben. „Ein Trend, der sich ganz klar abzeichnet, ist die Anwendung von KI und Kreislaufwirtschaft als Wettbewerbsvorteil“, erklärt Katka Letzing, CEO und Co-Gründerin von Kickstart, einer der größten Open-Innovation-Plattformen in Europa. „Dazu zählt beispielsweise der digitale Kundenbetreuer des Schweizer Start-ups Aixa oder die Calvin Risk aus Kloten mit der ersten Plattform für KI-Governance, Risikomanagement und Compliance.“ Führende Organisationen und Unternehmen wie AXA, der Kanton Waadt, die Stadt Zürich, Coop, Swisscom, die Mobiliar, PostFinance, Sanitas, CSEM, MSD und weitere namhafte Unternehmen und Organisationen nehmen am Kickstart-Programm teil, um neue Trends und Entwicklungen mit Schwerpunkt auf technologischer Innovation und Kreislaufwirtschaft über die Partnerschaften mit Start-ups zu finden. „Die etablierten Unternehmen haben gegenüber Start-ups zwar viele Vorteile, was die Kunden- und Prozessstruktur angeht, aber es besteht auch die Gefahr, neue Trends wie den Einsatz von KI und anderen Technologien zu verschlafen“, berichtet Ralph Rimet, Head of Strategic Projects and Innovation bei die Mobiliar. „Aus diesem Grund sind wir auch dieses Jahr wieder bei dem Kickstart-Programm dabei, um Innovationspartnerschaften und kommerzielle Deals einzugehen.“

Seit 2016 hat Kickstart mehr als 400 Start-ups unterstützt und mehr als 270 Deals in Form von Piloten und kommerziellen Projekten aus über 80 Ländern realisiert, wobei bisher mehr als 2,5 Mrd. CHF an Investitionen aufgebracht wurden, darunter sind Start-ups wie Planted, Neustark, Unsupervised und AAAcell.

Energieeffizienz dominiert bei Smart Cities

In fünf Bereichen (New Work & Learning, Finance & Insurance, Food & Retail, Health & Wellbeing und Smart Cities) präsentierten die Start-ups ihre Geschäftsmodelle und Ideen für die Zukunft. Im Food & Retail-Bereich kommen viele Ideen u. a. aus Israel, Portugal und Estland. Das Schweizer Unternehmen Advection Engineering beispielsweise arbeitet an Techniken, wie für die heutige Generation ganze, marmorierte Fleischersatzstücke hergestellt werden können. Das britische Unternehmen Nukoko stellt Schokolade ohne Kakao her, um die Umwelt zu entlasten und die Gesundheit weniger zu beeinträchtigen.

Mit den steigenden Energiepreisen bzw. der Energiekrise steht bei den Projekten im Bereich Smart Cities das Thema Energieeffizienz im Mittelpunkt. Enerdrape aus Lausanne zum Beispiel verwandelt unterirdische Räume, wie Tunnel und Tiefgaragen, in erneuerbare Energiequellen für den Heiz- und Kühlbedarf von Gebäuden. Urbio ist eine generative KI-Designsoftware, welche die Dekarbonisierung von Gebäuden beschleunigt. 20-40 % der Energie in Gebäuden werden eingespart, indem Verbindungen über intelligente Thermostate entstehen und lernende Informationen über das thermische Verhalten der Gebäude einfließen.

KI ist auch die dominierende Technologie im Bereich New Work & Learning als auch bei Health & Wellbeing-Lösungen. Das österreichische Start-up Ada Growth unterstützt Unternehmen, weibliche Talente anzusprechen, zu halten und zu fördern. Dafür wurde ein professionelles Lernwerkzeug speziell für Frauen entwickelt. Herkömmliche Lernwerkzeuge für Unternehmen wie Konferenzen und volumenorientierte LMS-Angebote fehlt die Personalisierung. Die Zukunft des Lernens liegt in flexiblen, individualisierten Microlearning-Apps, die einen KI-Inhaltsproduktionszyklus nutzen, um schnell auf jedes Mitglied der Organisation zu skalieren.

In diesem Jahr teilnehmende Start-ups: 41

New Work & Learning

Aixa

Savvi HR

BrainE4

Ada Growth

atwork

weThink

MuchSkills

Finance & Insurance

Atlas Metrics

Calvin Risk

Cyber Evolution

Cyberangels

CyLock

DynamoFL

Holistic AI

JENTIS

Pelt8

Perx Technologies

QuSecure

Food & Retail

mia

AssetFloow

Meala Foodtech

Viva la Faba

Cognitiwe

Advection Engineering

NuKoKo

Health & Wellbeing

Fimo Health

XUND Solutions

MiiCare

PIPRA

QuantActions

OptiChroniX

NALU

Smart Cities

Enerdrape

Preflet

Urbio

Viboo

Uzufly

Granular Energy

roofSec

Plexigrid

Hypermeteo

Über Kickstart

Kickstart ist eine der gro?ßten Zero-Equity Open-Innovations-Plattformen in Europa. Ihre Mission ist der Aufbau von zielgerichteten Innovationsökosystemen durch die Beschleunigung von Innovationen. Die Plattform bringt öffentliche und private Organisationen, Start-ups, Investoren und Experten mit dem gemeinsamen Ziel zusammen, Produkte und Dienstleistungen der nächsten Generation zu entwickeln und in großem Maßstab eine bedeutende Wirkung zu erzielen. Jedes Jahr vermittelt Kickstart 100 Unternehmen die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren für Machbarkeitsstudien, Pilot- und kommerzielle Projekte sowie weitere Innovationspartnerschaften. Darüber hinaus unterstützt Kickstart etablierte Organisationen mit Hilfe des Intrapreneurship-Programms dabei, interne Innovationen zu fördern und zu beschleunigen.