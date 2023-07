Startseite Das mito-mative Erfrischungsgetränk für Vitalität Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-07-28 08:59. Eine einfache, erfrischende und gesunde Alternative -

Neuer Drink deckt den täglichen Bedarf an 11 essenziellen Vitaminen München, 20. Juli 2023 Die MITOcare GmbH, bekannt für hochwertige Mikronährstoffprodukte und innovative Nahrungsergänzungsmittel, präsentiert ein weiteres Mitglied ihrer Produktlinie, den "mito drink". Mit dem Versprechen, den täglichen Bedarf an 11 essenziellen Vitaminen zu decken und dabei zusätzliche Nährstoffe zu liefern, bringt das Unternehmen sein funktionelles Erfrischungsgetränk jetzt auf den Markt. Der "mito drink" trägt mit seinem Nährstoffkomplex zu einem normalen Energiestoffwechsel und zu einer normalen geistigen Leistungsfähigkeit bei - ein natürlicher und erfrischender Weg, den Tag zu bewältigen. Der Drink wurde unter ernährungsmedizinischen Gesichtspunkten entwickelt und überzeugt durch ein natürliches und verlockendes Geschmacksprofil. Tropenfrüchte wie Açaí, Aronia und Mangosteen harmonieren perfekt mit einer spritzigen Ingwer-Note. Ein weiterer Pluspunkt ist die gesunde und bewusste Zusammensetzung des Getränks. Mit nur 44 kcal pro Dose, 3 g natürlicher Süße aus Stevia und Agavendicksaft und der veganen, lactosefreien sowie glutenfreien Rezeptur, spricht der "mito drink" eine breite Zielgruppe an. Die BPA-freie Aluminiumdose schützt die hochwertigen Inhaltsstoffe, unterstützt den Umweltschutz und ist optisch ein absoluter Hingucker. MITOcare CEO Christian Burghardt freut sich auf den Markteintritt: "Mit der Marke "mito functional nutrition" und unserem Motto "You drink - we care" möchten wir die Art und Weise, wie wir Lebensmittel konsumieren, völlig neu interpretieren und Teil einer gesünderen und nachhaltigeren Zukunft sein". MITOcare hat das Getränk als eine einfache, gesunde und geschmacklich abgerundete Alternative zu herkömmlichen Getränken entwickelt, die es ermöglicht, die Ernährung smart zu ergänzen. Das Unternehmen ermutigt Einzelhändler und Distributoren, den "mito drink" in ihr Sortiment aufzunehmen und so ihren Kunden eine leckere und innovative Alternative zu bieten. Mehr zu dem neuen Drink unter https://mitocare.de/pages/functional-nutrition-funktionelle-lebensmittel-alltag. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MITOcare GmbH

Über MITOcare "Jeder Mensch verdient es, gesund zu sein". So ist der Anspruch von MITOcare, dem Innovationstreiber im Bereich Mikronährstoffe. Unser breites Angebot an bioaktiven Stoffen und Naturstoffen ist zusammen mit Ärzten entwickelt und wird laufend nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen optimiert. Unsere Produktion erfolgt in der DACH-Region und trägt so zu nachhaltigem Wirtschaften bei. Mit unseren natürlichen, pflanzlichen Kapselhüllen und vor allem mit unseren bioverfügbaren Inhaltsstoffen. MITOcare wurde 2013 gegründet. Der Firmensitz ist München und das Unternehmen beschäftigt derzeit 47 Mitarbeiter. MITOcare ist Mitglied im Verband mittelständischer europäischer Hersteller und?Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln &?Gesundheitsprodukten e.V. (NEM). Weitere Informationen zu unserem Unternehmen, unserer Philosophie und unseren Produkten finden Sie unter www.mitocare.de.

