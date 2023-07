Dubai Kreuzfahrten in die spektakulären Metropolen des Nahen Ostens

Wer auf der Suche nach einem unvergesslichen Reiseziel für seine nächste Reise ist, für den könnte eine Dubai Kreuzfahrt genau das Richtige sein. Denn eine Dubai Kreuzfahrt ermöglicht es, die faszinierende Region des Nahen Ostens auf komfortable und abwechslungsreiche Weise zu erkunden. Dabei bietet eine Kreuzfahrt die Möglichkeit, verschiedene Ziele in den Emiraten zu besuchen. Von den modernen Wolkenkratzern in Dubai über die traditionellen Märkte in Abu Dhabi bis hin zu den historischen Stätten in Oman gibt es viel zu entdecken. Jeder Hafen bietet eine einzigartige Atmosphäre und eine Vielzahl von Aktivitäten, die es zu entdecken gilt. Zum perfekten Traumurlaub wird eine Kreuzfahrt durch Dubai und die Emirate an Bord eines erstklassigen Kreuzfahrtschiffes wie der AIDAprima. Hier können Reisende den Luxus und Komfort moderner Annehmlichkeiten genießen. Von geräumigen Kabinen und exzellentem Service bis hin zu erstklassigen Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten werden die Kreuzfahrtgäste an Bord verwöhnt und können sich entspannen, während das Schiff von einem faszinierenden Ort zum nächsten fährt. Eine große Auswahl an Dubai Kreuzfahrten mit vielen Informationen zu Routen und Leistungen an Bord der Kreuzfahrtschiffe bietet das Spezialreiseportal kreuzfahrten-reisebuero.de.

Auf der Dubai Kreuzfahrt in den schönsten Häfen Halt machen

Zu den aufregenden Metropolen des Nahen Ostens führt beispielsweise die Dubai-Kreuzfahrt „AIDAprima - Orient und Oman ab Abu Dhabi“. Am ersten Tag startet die Kreuzfahrt in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Am zweiten Tag legt das Schiff in Doha, der Hauptstadt von Katar, an. Hier haben die Reisenden Gelegenheit, die moderne Skyline der Stadt zu bewundern und den berühmten Souq Waqif, einen traditionellen Markt voller exotischer Düfte und Gewürze, zu erkunden. Am dritten Tag der Kreuzfahrt steht Erholung auf See auf dem Programm. Am besten nutzt man die Zeit, um die Annehmlichkeiten an Bord der AIDAprima zu genießen, sich im Wellnessbereich verwöhnen zu lassen oder an den zahlreichen Unterhaltungsangeboten teilzunehmen. Am vierten Tag erreicht das Schiff Muscat im Oman. Hier kann man das historische Mutrah-Viertel mit seinen traditionellen Märkten besuchen, sich vom orientalischen Flair verzaubern lassen und den beeindruckenden Hafen Sultan Qabus erkunden. Den fünften, sechsten und siebten Tag verbringt man in Dubai und hat genügend Zeit, diese faszinierende Stadt zu erkunden. Man kann das Luxushotel Burj al Arab besichtigen, die traditionellen Souks in der Altstadt erkunden und bei einer Bootsfahrt auf dem Dubai Creek die Skyline von Dubai bewundern. Am siebten Tag der Dubai-Kreuzfahrt legt das Schiff erneut in Abu Dhabi an, wo man die atemberaubende Sheikh Zayed Moschee besichtigen und sich von der beeindruckenden Architektur und dem prachtvollen Design verzaubern lassen kann. Auch andere Sehenswürdigkeiten wie z.B. die Insel Yas mit dem berühmten Ferrari World Theme Park sind einen Besuch wert. Am achten Tag endet die Reise in Abu Dhabi und es heißt Abschied nehmen von den beeindruckenden Emiraten.

Während der Dubai Kreuzfahrt das Verwöhnprogramm auskosten

Während der Dubai-Kreuzfahrt haben Urlauber Gelegenheit, sich zu entspannen und auszuruhen. Man kann sich auf den Außendecks sonnen, im Spa-Bereich entspannen oder an einem der zahlreichen Unterhaltungsprogramme an Bord teilnehmen. Von Fitnesskursen über Live-Shows bis hin zu Themenabenden ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Küche verwöhnt die Reisenden mit kulinarischen Köstlichkeiten, die den Urlaub perfekt abrunden.

