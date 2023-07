Kenia Safari Reise bringt Safarierlebnisse an den Diani Beach in Afrika

Ihren Urlaub verbringen viele Menschen am liebsten in der warmen Sonne. Doch die Krönung eines Traumurlaubs sind oft die unvergesslichen Erlebnisse, die man mit nach Hause nimmt. Eine Reise nach Kenia, die aus einem Aufenthalt am Diani Beach und einer Safari besteht, ermöglicht es, Strandurlaub und Abenteuer miteinander zu verbinden. Denn in Kenia kann man sowohl entspannte Tage am Strand verbringen als auch die faszinierende Wildnis Afrikas hautnah erleben. Am Diani Beach in Kenia erwartet die Reisenden ein sonniger Traumurlaub vor einer beeindruckenden Kulisse mit palmengesäumten Stränden am Ozean. Feiner weißer Sand und das türkisblaue Wasser des Indischen Ozeans machen Diani Beach zum idealen Ziel für einen Badeurlaub. Diani Beach bietet zahlreiche Möglichkeiten für diejenigen, die Wassersport betreiben möchten. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, kann eine Reise nach Kenia mit einer Safari kombiniert werden. Dies ist möglich, wenn man sich für eine so genannte Kombireise entscheidet. Die von Kenia-Experten betriebene Website kenia-safari-reisen.de hat sich auf die Kombination von Strandurlaub und Abenteuer in der afrikanischen Wildnis spezialisiert. Eine solche Kenia-Safari-Reise-Kombination könnte zum Beispiel aus einem erholsamen Aufenthalt im beliebten 4-Sterne-Plus-Hotel Leopard Beach Resort & Spa am Diani Beach und der viertägigen Safari "Masai Mara Pur" bestehen.

Kenia-Safari-Reise mit Strandurlaub am Diani Beach in Afrika

Das 4-Sterne-Plus-Hotel Leopard Beach Resort & Spa liegt am traumhaften Diani Beach an der Südküste und besticht durch seinen komfortablen und gepflegten Stil sowie seine erstklassige Küche. Es ist eine der renommiertesten Adressen für anspruchsvolle Gäste. Das Hotel liegt oberhalb des Diani Beach auf einem Korallenfelsen und bietet über eine Treppe direkten Zugang zum Strand. Die 158 Zimmer verteilen sich auf zweigeschossige Gebäude und Bungalows in einer weitläufigen, exotischen Gartenanlage mit mehreren Teichen. Unter der Rezeption und der Lounge befindet sich eine Einkaufspassage mit Internetcafé, Boutiquen, Business Center und Juwelier. Das Hauptrestaurant bietet von der Außenterrasse einen herrlichen Blick auf das Meer und verwöhnt die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten. Das Coco Mchana Restaurant liegt direkt am Strand und serviert leichte Speisen à la carte. Die Open-Air-Bar mit Blick auf den Indischen Ozean bietet eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre für einen Sundowner. Die Poollandschaft mit flachem Kinderbereich und großer Sonnenterrasse liegt inmitten tropischer Vegetation und Felsen auf einer der mittleren Ebenen. Im Spa-Bereich können die Gäste in ruhiger Umgebung und harmonischem Ambiente zwischen verschiedenen Massage- und Wellnessanwendungen wählen, die von professionellem Personal durchgeführt werden. Die Behandlungen finden in schönen, freistehenden Pavillons statt. Eine Tauchschule und ein Wassersportzentrum direkt am Hotel sowie ein 18-Loch-Golfplatz in unmittelbarer Nähe ermöglichen vielfältige Outdoor-Aktivitäten. Ein modernes und gut ausgestattetes Fitnesscenter, eine Sauna und ein Dampfbad runden das Angebot ab.

Perfekte Kenia-Safarireise: Urlaub am Diani Beach mit einer Masai Mara Safari krönen

So entspannt und verwöhnt wartet das Highlight dieser Kenia Safari Reise. Die von den Kenia-Experten integrierte Masai Mara Pur Safari bietet den Vorteil, direkt in die atemberaubende Masai Mara zu fliegen. So kann man auf dieser Kenia Safari Reise an vier Tagen Pirschfahrten vom wunderschön direkt am Ufer des Talek Flusses gelegenen Oloshaiki Camp aus unternehmen. Nach der Abholung im Strandhotel, der Fahrt zum Flughafen und dem kurzen Flug erwartet die Safariteilnehmer nach der Landung bereits eine erste kurze Pirschfahrt, bevor es zur entspannten Mittagspause ins Oloshaiki Camp geht. Später folgen weitere ausgedehnte Pirschfahrten, so dass die Safariteilnehmer viel von der berühmten Masai Mara erkunden können. In der Masai Mara stehen die Chancen gut, den Big Five zu begegnen. Neben riesigen Antilopen- und Zebraherden, die zahlreiche Raubtiere anlocken, leben in der Masai Mara auch Geparden, Flusspferde und Krokodile. Am vierten Tag gibt es zum Abschluss noch eine besondere Pirschfahrt: Bei Sonnenaufgang brechen die Safariteilnehmer zu einer Frühpirsch auf und können mit etwas Glück Löwen bei der Jagd beobachten. Gegen Mittag gibt es ein leckeres Mittagessen im Camp, bevor es mit dem Flugzeug zurück an die Küste geht, wo im Strandhotel noch ein paar entspannte Urlaubstage warten.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari-reisen.de/urlaub-diani-beach-afrika

Kurzprofil:

Safari-Tours ist ein langjähriger Kenia- und Safari-Spezialist. Das Unternehmen stellt für seine Kunden individuelle Kenia-Reisen und Safaris zusammen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind durch ihre über 30-jährige Erfahrung und viele eigene Besuche vor Ort wahre Experten auf ihrem Gebiet. Von den Geheimtipps der gut ausgebildeten Fachleute können Kunden bestens profitieren. Die passenden Bestandteile für ein individuelles Urlaubspaket lassen sich in einer persönlichen Beratung zusammenstellen.

Unternehmensinformation:

Safari-Tours

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha