Startseite get:traction einzige SEO-Beratung in kress pro-Ranking Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-07-27 16:34. kress pro-Ranking der besten Anbieter im Bereich Audience Development 2023 Berlin - get:traction ist als einzige SEO-Beratung im kress pro-Ranking der besten Digitalagenturen und Tools im Bereich "Audience Development/SEO" 2023 auf Platz 3 aufgeführt. Darüber hinaus erhält get:traction die meisten Nennungen von Kunden. Damit konnte get:traction seine starke Position im Bereich der SEO-Beratung für Verlage ausbauen. Was ist kress pro? Das Magazin kress pro ist eines der führenden Branchenmagazine für die Medien- und Kommunikations-Branche und erscheint seit 2016 als Nachfolgemagazin des kress report. Das Fachmagazin berichtet zehnmal im Jahr über Entwicklungen, Personen, Events und Kennzahlen der Branche. kress pro richtet sich an Entscheider und Strategen in Medienunternehmen, Marketingabteilungen und Agenturen. Wie oft gibt es Rankings? kress pro veröffentlicht in jeder seiner Ausgaben ein Ranking. Das Ranking der besten Digitalagenturen und Tools im Bereich "Audience Development/SEO" wird seit sieben Jahren einmal im Jahr erhoben. get:traction wird seit dem Ranking im Jahr 2019 unter den besten vier gelistet und konnte in allen Folgejahren das Ranking halten oder verbessern. Stetig konnte get:traction die Anzahl der Nennungen erhöhen und ist damit die führende SEO-Agentur für Medienunternehmen.

get:traction als einzige Beratung im Ranking im Bereich Audience Development / SEO aufgeführt

Das Ranking der besten Digitalagenturen und Tools 2023 wird in diesem Jahr von zwei Tool-Anbietern angeführt. Als einzige Beratung kann sich get:traction mit den meisten Nennungen auf Platz 3 etablieren. Wie entsteht das Ranking zu den führenden Digital-Spezialdienstleistern? Anders als in den Rankings der Vorjahre fragt kress pro bei den registrierten Nutzern von kress.de nach ihren Dienstleistern und genutzten Tools. In der Liste der zu bewertenden Tools und Anbieter waren alle Dienstleister vertreten, die die 100 größten Websites Deutschlands, die 25 größten Online-Angebote Österreichs und die 25 stärksten Online-Portale der Schweiz in den Jahren 2020 bis 2022 genannt hatten. Dazu wurden nur Online-Angebote mit einem redaktionellen Schwerpunkt befragt. Die Tools und Dienstleister müssen für den unmittelbaren Betrieb des jeweiligen Online-Portals genutzt werden. Zu get:traction als SEO-Spezialist get:traction ist seit fünf Jahren am Markt und hat sich in dieser kurzen Zeit als führendes Beratungsunternehmen zum Thema Reichweitenausbau und Audience Development-Consulting im Google-Kosmos für deutsche Verlage etabliert und konnte die Führungsposition kontinuierlich ausbauen. Denn get:traction ist eine der wenigen Agenturen auf dem deutschen Mark, die umfassende Erfahrungen zu allen drei wichtigen Google-Kanälen (Google News, Google Discover und organische Suche über Google) für Verlage hat. get:traction arbeitet als 2nd Level Support erfolgreich mit den Inhouse-Abteilungen ihrer Kunden zusammen. Die Arbeitsfelder der zertifizierten SEO-Agentur umfassen: - Umfangreiche Datenanalysen von Discover-Traffic auf Basis von Themen bis hin zu Traffic-Verschiebungen im Rahmen von Google Updates

- Bereitstellung des Discover Performance Dashboards welches den Kunden unter anderem folgende ermöglicht: o Umfangreiche Analysen des eigenen Discover Traffics auf Basis von Themen anstatt URLs

o Erhebung und Bestimmung der eigenen thematischen Autoritäten

o Klare und einfache Republishing-Empfehlungen für die Redaktion

o Bewertung der Republishing Strategie

o Segmentierung des Traffics sowie der Anzahl publizierter Artikel pro Ressort

o Alles in Zeitreihen und Zeitvergleichen visualisiert in Google Looker Dashboards - Einführung und effektive Nutzung von Strategien zum Republishing & enge Kooperation mit Trisolute News-Dashboard (https://newsdashboard.com/de/).

- Relaunch-Planung von Konzeption über das Anforderungsmanagement bis zur Qualitätssicherung

-Implementierung von Best Practices zu Google News & Discover

- Analyse von Partnerintegrationen bis hin zum Support beim Pitch von Anbietern von Partnerintegrationen

- Redaktionsschulungen (https://www.gettraction.de/get-seo-intelligence/redaktionsschulung/), Workflow-Optimierungen, Redaktionsbegleitung "Wir konnten unsere erfolgreiche Arbeit ausbauen, was sich in der hohen Anzahl Nennungen spiegelt. Darüber hinaus sind wir stolz, uns als einzige SEO-Beratung unter den ersten drei Playern platzieren konnten, die allesamt Tool-Anbieter sind", sagt Jens Fauldrath, Geschäftsführender Gesellschafter bei get:traction. "Vor allem sind wir aber dankbar, dass unsere Kunden uns großes Vertrauen entgegen bringen und mit uns den Weg gehen, wenn wir Analysen ergänzen, neue Optimierungswege testen und Dashboards präzisieren. Denn nur mit stetigem Schritthalten mit den Veränderungen im Nachrichten- und Verlagsgeschäft bleiben wir anderen eine Nasenlänge voraus." get:traction ist eine zertifizierte SEO-Beratung Das kress pro Ranking hat gezeigt, dass Digitalanbieter Schwierigkeiten haben, gute Dienstleister zu finden. Aus unserer Praxis können wir dies bestätigen. Darum engagieren wir uns im BVDW, dem Bundesverband Digitale Wirtschaft, um mit dem Code of Conduct einheitliche Qualitätsstandards zu setzen. Teilnehmende SEO-Beratungen und Agenturen haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich um ein SEO-Qualitätszertifikat zu bewerben. Ein Gremium aus Experten prüft anhand von Arbeitsproben, ob der Dienstleister Best Practices anbietet und umsetzt. Darüber hinaus bietet der BVDW an, ein SEO-Fachkräftezertifikat zu erwerben, um in einem Test zeigen zu können, dass die Person Expertise in Sachen SEO hat.

Schwarze Schafe in einer Branche - welche auch immer sie ist - schaden nicht nur Kunden, sondern auch allen, deren gute und sinnvolle Arbeit unter einem schlechten Ruf leidet. Daher setzt sich get:traction so sehr für vergleichbare Standards in der SEO-Branche ein. Natürlich hat get:traction als aktives Mitglied im BVDW den Code of Conduct (https://www.bvdw.org/zertifizierungen/code-of-conduct/seo-code-of-conduc...) unterzeichnet und hat das SEO-Qualitätszertifikat (https://www.bvdw.org/zertifizierungen/qualitaetszertifikate/seo-qualitae...)erhalten. Unsere SEO-Consultants haben alle das SEO-Fachkräftezertifikat (https://www.bvdw.org/zertifizierungen/weiterbildung/seo-fachkraeftezerti...) erhalten. get:traction sucht SEO-Manager mit Redaktions-Hintergrund Wir wollen weiter wachsen und suchen daher neue SEO-Manager (m/w/d) für unser Team in Darmstadt oder Berlin mit Verlagserfahrung.

Du arbeitest gerade als SEO-Redakteur, möchtest aber den Fokus Deiner Arbeit stärker auf SEO legen? Dann bist Du bei uns genau richtig! Schau" einfach unsere aktuellen Stellenausschreibungen (https://www.gettraction.de/ueber-uns/seo-jobs/) an und bewirb" Dich bei uns unter jobs@gettraction.de. Wir freuen uns auf Deine Unterlagen und ein Gespräch mit Dir! Pressekontakt:

Jens Fauldrath

Geschäftsführender Gesellschafter

Schloßstraße 41A get:traction ist ein Unternehmen, das sich auf Suchmaschinenoptimierung spezialisiert hat. Als vom BVDW zertifizierte SEO-Agentur bieten wir individuelle SEO-Dienstleistungen an und sorgen so für Zugkraft und kontinuierliches Wachstum im Online-Marketing unserer Kunden.

Wir entwickeln für Unternehmen, Verlage, Institutionen und Verbände Strategien zur Steigerung der Reichweite in der organischen Suche von Google. Wir sind laut Kress-Pro die in Deutschland führende Agentur im Audience Development / SEO für Verlage.

Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden bei der Umsetzung der SEO-Maßnahmen unter Berücksichtigung der jeweiligen Ressourcen und Fähigkeiten. Dabei behält der Kunde die gesamte Übersicht über das Budget mit genauer und verständlicher Abrechnung und schlüssiger Budgetverwaltung. Kontakt

get traction GmbH

Jens Fauldrath

Schloßstraße 41 A

12165 Berlin

030 403643054

https://www.gettraction.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten