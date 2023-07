Startseite Chartcheck FYI Resources: zweiter Anlauf zur Überwindung des Doppelwiderstandes Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-07-27 16:03. FYI Resources im Chartcheck: Neuer Versuch, den Doppelwiderstand zu durchbrechen. Der Sechsmonatschart zeigt nach dem Februarcrash einen starken Rebound, der den Aktienkurs bis zu den beiden Durchschnittslinien und der gelben Abwärtstrendlinie führte. Ab Mai bewegte sich der Kurs innerhalb des blauen Trendkanals wieder abwärts und erreichte vor zwei Wochen bei 0,075 australischen Dollar den Wendepunkt. Seitdem legte der Kurs etwa 30 % zu und konnte den blauen Trendkanal nach oben verlassen und bereits auch die 100 Tage Linie überwinden. Sollte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen, käme als nächstes Ziel der doppelte Widerstand, gebildet aus der 200 Tage Linie und der längerfristigen gelben Abwärtstrendlinie, bei etwa 0,12 AUD in den Blick. Dafür, daß der Durchbruch nach oben, anders als im Mai, diesmal gelingen könnte, kann man folgende charttechnischen Indizien benennen: + die 100 Tage Linie steigt bereits wieder an + die 200 Tage Linie hat in den letzten zwei Wochen zu einer Seitwärtsbewegung angesetzt (violette Raute) + die vier dargestellten Indikatoren notieren aktuell nicht so weit oben im positiven bzw Überkauftbereich wie im Mai - hier bestünde noch Luft nach oben. Lesen Sie hier den gesamten Artikel: Chartcheck FYI Resources: zweiter Anlauf zur Überwindung des Doppelwiderstandes Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der FYI Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von FYI Resources und EcoGraf für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenskonflikt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GOLDINVEST Consulting GmbH

