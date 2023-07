Startseite Direkt aus dem Werk in Seattle: Corendon Airlines übernimmt neue Boeing 737-8 Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-07-27 15:10. Die internationale Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines setzt im 18. Jahr ihres Bestehens die Verjüngung ihrer Flotte fort und hat jetzt direkt vom Werk in Seattle eine neue Boeing 737-8 übernommen. Sie ist unter TC-MKG registriert und bereits die siebte Maschine dieses Typs, mit dem Corendon Airlines viele europäische Länder mit Ferienzielen rund ums Mittelmeer und den Kanaren verbindet. Die neue Maschine bietet den Fluggästen nicht nur mehr Komfort - unter anderem sind die Fluggeräusche in der Kabine deutlich leiser zu vernehmen -, sie verfügt auch über zahlreiche technische Neuerungen. So sinkt bei ihr der Treibstoffbedarf um rund 15 Prozent, sie stößt deutlich weniger CO2 aus und ihre Geräuschemissionen sind im Vergleich zu älteren Flugzeugmodellen um etwa 40 Prozent geringer. Damit unterstützen die neuen Boeing 737-8 auch die Nachhaltigkeitsstrategie von Corendon Airlines. Corendon Airlines operiert seit 2018 mit B737-8 und war damit die erste Fluggesellschaft in den Niederlanden und der Türkei, die diesen Flugzeugtyp einsetzte. Insgesamt umfasst die Flotte von Corendon Airlines, einschließlich der Schwestergesellschaften Corendon Airlines Europe (registriert in Malta) und Corendon Dutch Airlines (Niederlande), in diesem Jahr 37 Flugzeuge, allesamt Boeing 737. Flottenverjüngung geht 2024 weiter Für das Jahr 2024 kündigte Corendon Airlines an, die Flotte weiter zu verjüngen und zugleich das Streckennetz weiter auszubauen. Pro Jahr befördert Corendon Airlines mehr als sechs Millionen Passagiere aus Ländern wie Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Polen sowie Großbritannien in populäre Urlaubsziele wie Ägypten, Spanien, Griechenland und insbesondere in die Türkei. Damit gehört das Unternehmen laut offiziellen Angaben zu den acht bedeutendsten türkischen Exporteuren im Dienstleistungssektor. www.corendonairlines.com Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum - beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten - sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto "Make a Difference" und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert. Firmenkontakt

Corendon Airlines

Feyza Vural

Güzeloluk Mah. 1879 Sok. 148

07200 Antalya

+49625768781

www.corendonairlines.com Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Im Schlemböhl 40

64665 Alsbach

+49625768781

