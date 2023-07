Startseite EMIKO auf der Norla: Mit Effektiven Mikroorganismen regenerativ und ganzheitlich arbeiten Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-07-27 13:21. Die Themenfelder, die EMIKO (https://www.emiko.de/) auf der Norla (https://norla-messe.de/) besetzt, sind auf die Betriebsstruktur der Landwirte in Schleswig-Holstein abgestellt. Angefangen bei Fragen rund um eine effiziente Fütterung, über Stallhygiene sowie Gülle- und Wirtschaftsdüngeraufbereitung reichen diese bis zur Bodenbelebung, Humusaufbau und regenerative Bodenbearbeitung. Meckenheim, den 27.07.2023 "Wir merken, dass viele Landwirte gezielt auf der Suche nach Produkten sind, die ganzheitlich und regenerativ ausgelegt sind, um mit den sich ändernden Klimabedingungen besser zurechtzukommen", beginnt Mark Beenen, verantwortlicher Geschäftsführer und Mikrobiologe der EMIKO. Produkte auf Basis Effektiver Mikroorganismen sind erklärungsbedürftiger, sowohl in der Anwendung als auch in der Bewertung des Erfolgs. Darüber klärt man in Rendsburg auf der Norla auf. Vom 31.8. bis zum 3.9.2023 sind die Experten und Expertinnen vor Ort, um zu beraten.

"Unser Ansatz ist, ganzheitlich rund um den Betriebskreislauf zu beraten, um den Landwirten und Landwirtinnen das Arbeiten mit unseren Effektiven Mikroorganismen zu erleichtern", erläutert Beenen. Deshalb hat man das Angebot auf der Norla besonders auf die Betriebsstruktur in Schleswig-Holstein abgestimmt und sich auf entsprechende Fragen eingestellt.

EMIKO steht für Effektive Mikroorganismen in der Landwirtschaft, und zwar in Originalqualität. Die Aufbereitung organischer Wirtschaftsdünger, Humusaufbau sowie natürliche Produkte im Bereich der Nutztierhaltung werden immer wichtiger. Und genau deshalb haben sich die Meckenheimer erneut entschieden, auf der Norla dabei zu sein. Unterstützung erhält das Expertenteam durch Thomas Hellmann, dem EMIKO-Fachhändler (EM-Westküste) vor Ort, den viele Besucher und Besucherinnen aus dem Alltag kennen. Ebenso ist Tierärztin Dr. Birgit Schwagerick mit dabei, die Fragen rund um das Thema Mikrobiologie in der Milchviehhaltung beantworten kann. Beide sind ausgewiesene Fachleute, wenn es um den Einsatz von Effektiven Mikroorganismenin der Landwirtschaft geht. Ergänzt wird die Mannschaft durch Lena Schlößer, die sich bestens in der Landwirtschaft auskennt und zu allen Produkten und deren Einsatz beraten kann. Sämtliche Produkte der EMIKO werden in Deutschland hergestellt.

Wer sich beraten lassen oder gezielt Fragen stellen möchte, ist herzlich nach Rendsburg eingeladen.

"Gerade für Betriebe, die bislang noch nicht oder nur vereinzelt mit Effektiven Mikroorganismen gearbeitet haben, ist es wichtig, sich grundlegend beraten zu lassen. Hier sind viele Informationen im Umlauf, die oftmals verwirren", schließt Beenen. In persönlichen Gesprächen und individuellen Beratungen bringen die Fachleute der EMIKO Licht ins Dunkel und laden zum Ausprobieren ein. Norla 31.8. - 3.9.2023 Rendsburg - H22 EMIKO ist einer der führenden Anbieter von Produkten auf Basis Effektiver Mikroorganismen in Deutschland, Österreich und Italien. EMIKO steht für das Original und bietet mit seinen Produkten ökologische Lösungen im Bereich Agrar. Nachhaltige und umweltbewusste Landwirtschaft ist das Ziel des Biotechnologieherstellers. Effektive Mikroorganismen bilden die Basis der Produkte, denen je nach Einsatzgebiet unterschiedliche Essenzen zur Verbesserung der Wirkweisen zugegeben werden.

Der Grundstein für die EMIKO Firmengruppe wurde im Jahre 1996 gelegt, nachdem 1995 EM - Effektive Mikroorganismen - erstmalig aus Japan nach Europa gekommen waren. Zur EMIKO Firmengruppe gehören zwei Firmen: Die EMIKO Gesellschaft für Umwelttechnologie mbH und die EMIKO Handelsgesellschaft mbH.

Die in Meckenheim hergestellten Produkte basieren auf der Originalrezeptur, die von Prof. Higa entwickelt wurde. EMIKO ist Lizenznehmer der EM Research Organisation (EMRO) zur Herstellung der Original EM-Produkte.

Sämtliche EMIKO Produkte werden unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüche gefertigt, um deren Wirksamkeit zu garantieren. Seit 2007 ist die Produktion über die gesetzlichen Vorschriften hinaus HACCP zertifiziert. 2009 kam die Biozertifizierung und 2012 Zertifizierung der Futtermittel GMP+ und QS hinzu. Firmenkontakt

EMIKO Gruppe

Lena Schlößer

Mühlengrabenstraße 13

53340 Meckenheim

02225 / 955 95 800

www.emiko.de Pressekontakt

SCL - Strategy Communication Lötters

Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0171 48 11 803

www.sc-loetters.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten