Startseite MEXIA nutzt NoviSign Digital Signage Software für Eventmanagement Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-07-27 12:19. MEXIA Eventmanagement hat sich für NoviSign Digital Signage Software entschieden MEXIA Eventservice ist ein international tätiges Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Frankenthal (Pfalz). Mexia kümmert sich um die technische Ausstattung von Veranstaltungen jeglicher Art. Egal um welchen Bereich der Eventtechnik es sich handelt, ob Licht-, Ton-, Video-, Tagungs- und Konferenztechnik sowie Messe- und Bühnenbau oder Festinstallationen, MEXIA bietet seinen Kunden über 25 Jahre Erfahrung mit großer Leidenschaft, lösungsorientiert und wertebewusst mit grossem technischen Knowhow und modernem Equipment für das perfekte Event. NOVISIGN, Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen mit über 12 Jahren Erfahrung bietet eine professionelle, Plattform unabhängige Digital Signage Software, die für alle Branchen und Anwendungen geeignet ist. SOC-2 Zertifizierung und ein entsprechendes Sicherheitskonzept macht die NoviSign Software zum professionellen Tool für alle Marketing- und Digital Signage Anwendungen. Die Zusammenarbeit mit MEXIA ist für NoviSign ein spannendes, neues Thema beim Einsatz der NoviSign Digital Signage Software. Die Zusammenarbeit mit MEXIA ist erstklassig und von Beginn an war für NoviSign die Professionalität des MEXIA Teams beeindruckend. NoviSign freut sich auf den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit mit MEXIA und kann die MEXIA Services an alle Interessenten, die Events oder Messen planen uneingeschränkt empfehlen. MEXIA für Eventplanung und NOVISIGN Digital Signage Software - ein starkes Team, das noch viele gemeinsame Erfolge feiern wird. NoviSign ist Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen Firmenkontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999

www.novisign.de Pressekontakt

