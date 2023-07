Output mit FUJI verdreifacht: R&D Elektronik erhöht Bestückungsleistung in der Elektronikfertigung

E²MS-Dienstleister erweitert Kapazitäten in Richtung Serienfertigung

Kelsterbach, 27. Juli 2023 - Der Bedarf an großen Stückzahlen steigt in der Elektronikfertigung - unter anderem getrieben durch die zunehmende Digitalisierung und die damit einhergehende erhöhte Nachfrage nach elektronischen Komponenten. Der E²MS-Dienstleister R&D Elektronik GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der R&D Gruppe, stellt sich darauf ein und etabliert effiziente Serienfertigungsprozesse. Dazu setzt das Unternehmen in Zukunft auf die Bestücker der FUJI EUROPE CORPORATION GmbH (www.fuji-euro.de). Mit Hilfe von drei Modulen aus der AIMEX-Serie konnte das Unternehmen den Output auf mehr als das Dreifache erhöhen.

Mit knapp 50 Jahren Branchenerfahrung ist die R&D Gruppe Experte auf dem Gebiet der Steuerungstechnik, der Elektronik und des Maschinenbaus. Die R&D Elektronik fertigt und entwickelt als Full-Service-E²MS-Dienstleister Elektronikprodukte - vom Prototyp bis zur Großserie. Dabei achtet das Unternehmen auf einen ausgewogenen Branchenmix aus Industrieelektronik, Medizintechnik, Automobil- und Consumer-Elektronik.

Für die kleinere und mittlere Serienproduktion (100 bis 1.000 Stück) hatte das Unternehmen bereits eine Bestückungslinie im Einsatz. Der wachsende Bedarf an Großserienfertigungen erforderte einen Ausbau in diesem Bereich. "Die Nachfrage nach elektronischen Komponenten und Geräten steigt branchenübergreifend an. Elektronik wird unter anderem vermehrt in einer Vielzahl von industriellen Anwendungsbereichen eingesetzt. Daher haben wir unsere Kapazitäten in der Fertigung deutlich erweitert", erklärt Theo Schelasni, Betriebsleiter bei R&D Elektronik GmbH & Co. KG.

Bestückung in Serie: zukunftsfähig aufgestellt

Die bisherige Bestückungslinie, die weiterhin in Betrieb ist und bleibt, fertigt 35.000 CPH (Components per hour). Jüngst wurde eine zusätzliche Linie installiert, mit drei Modulen AIMEX IIIc. Das sind FUJI"s flexible High-Mix-Bestücker, die 75.000 CPH fertigen. Somit konnte der gesamte Output in kürzester Zeit auf mehr als das Dreifache erhöht werden. "Die FUJI-Bestücker laufen seit Anfang Mai 2023 in unserer Fertigung auf Hochtouren. Die positiven Effekte waren sofort spürbar. So können wir jetzt auch größere Serienproduktionen realisieren und sehen uns für zukünftige Herausforderungen bestens aufgestellt", sagt Theo Schelasni.

Der All-in-One-Bestücker AIMEX IIIc unterstützt jede Art der Produktion und Änderungen in den verwendeten Gehäuseformen. Er ermöglicht die Bearbeitung von kleinsten Chip-Komponenten bis hin zu großen Bauteilen. Dabei ist ein einfaches Hochfahren neuer Produktionen oder das Reagieren auf Änderungen in den Gehäuseformen möglich. Das Modell AIMEX IIIc bietet Stellplatz für bis zu 130 Feeder (8mm) auf einer Maschine. Er kann außerdem auch große Leiterplatten mühelos bestücken. Somit entstehen hohe Performance und Flexibilität - und R&D kann schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren.

Die FUJI EUROPE CORPORATION GmbH mit Sitz in Kelsterbach ist seit 1991 als direkte Niederlassung des japanischen Konzerns FUJI CORPORATION im europäischen Markt tätig. Gestartet im Jahr 1959 als Werkzeugmaschinenhersteller, verfügt FUJI CORPORATION heute über mehrjährige Erfahrung im Maschinenbau und im Bereich der Elektronik-Bestückungsautomaten sowie in Robotic Solutions.Der Konzern ist ein international führender Maschinen-Lieferant.FUJI EUROPE CORPORATION deckt alle Bereiche einer modernen Produktion im Großraum Europa ab: von hochflexiblen Bestücksystemen im High-Mix bis hin zu kompletten Bestückungslinien im High-Volume. Die innovativen Bestücksysteme aus der NXT- und AIMEX-Serie sind Fundamente der SMT-Anforderungen. Als Europazentrale ist das Unternehmen verantwortlich für die Marktentwicklung in Zentral- und Osteuropa, Afrika, Russland und im Nahen Osten. FUJI EUROPE CORPORATION zählt rund 90 Mitarbeiter und unterstützt namhafte Unternehmen aus der Elektronikbranche in den Bereichen: Sales, Service, Ersatzteillager, Customer Process Support und Logistik/Auftragsabwicklung.

www.fuji-euro.de

Firmenkontakt

FUJI EUROPE CORPORATION GmbH

Sofia Fountoukidou

Fujiallee 4

65451 Kelsterbach

+49 (0) 6107 68 42 182

www.fuji-euro.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0 211 9717977-0

www.punctum-pr.de