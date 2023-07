Startseite AgeLine® - die neue Hautpflegemarke aus Deutschland Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-07-26 14:43. AgeLine® ist eine deutsche Pflege-Li­nie, die von Dr. Bernd M. Löffler, einem der Pioniere der modernen Mitochon­drien-Medizin und Gründer des Insti­tuts für mitochondriale Medizin entwi­ckelt wurde in Kooperation mit Prof. Dr. Rainer H. Müller und der Freien Universität Berlin. Die Basis für AgeLi­ne® sind zwei moderne Bereiche der Medizin-Forschung: 1) Die mitochondriale Medizin, die den Stoffwechsel + Energiehaushalt der Zellen erforscht. Die Mitochondrien werden in der Medizin auch als Kraft­werke der Zellen bezeichnet. * AgeLine® wurde so entwickelt, dass die Formel die Hautzellen und ihre Mitochondrien ähnlich wie eine ‚Nahrungsergänzung' unterstützt, um das Entstehen der Altersanzeichen zu verzögern und zu minimieren. 2) Partikel-Transporttechnologien, wel­che die Aufnahme der Inhaltsstoffe durch die Haut verbessern und sie tief in den Hautschichten transpor­tieren. * Zusammen mit einem der führenden Forscher auf diesem Gebiet hat das AgeLine® Team diese Technologien für die Hautpflege angewendet, um die Aufnahme der Inhaltsstoffe durch die Haut und somit den Effekt der Pflege-Formel zu optimieren. AgeLine® verbessert schon nach kur­zer Zeit das Hautbild sichtbar und nachhaltig, was eine Universitäts­studie belegt hat. Alle Produkte sind ‚Made in Germany' und enthalten kei­ne Duftstoffe, Parabene, Silikone oder Allergene. Somit sind sie für alle Haut­typen sehr gut verträglich (Dermatest). AgeLine® ist ein unkompliziertes, mo­dulares Pflegesystem, das mit weiteren Präparaten (für spezielle Hautbedürf­nisse) kombiniert werden kann. AgeLine® verbindet einen angeneh­men Sofort-Effekt (Frische und Ab­schwellung direkt beim Auftragen) mit einer nachhaltig sichtbaren struktu­rellen Verbesserung des Hautbilds als Langzeit-Effekt. Nach nur 3 Wochen ist die Haut glatter und Falten, Augenrin­ge und Altersflecken sind reduziert. Die Wirkung von AgeLine® bei der Verjüngung des Hautbilds wurde durch eine klinische Studie im Rahmen einer Doktorarbeit an der Freien Universität Berlin belegt. https://ageline.de/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Question de Style UG

