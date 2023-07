Startseite Die Weihnachtsbäckerei kommt nach Berlin! Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-07-26 10:05. 2023 erstmals im Theater des Westens Es gibt kaum jemanden, der sie nicht mitsingen kann - die Lieder der berühmtesten Weihnachtsbäckerei der Welt. Seit Rolf Zuckowski Ende der 80er Jahre zum allerersten Mal zum musikalischen Plätzchen backen einlud, hat sich eine riesige und noch heute wachsende Fangemeinde angesammelt. Seit 2018 gibt es "Die Weihnachtsbäckerei" von Martin Lingnau und Hannah Kohl mit den Liedern von Rolf Zuckowski auch als Musical. Vom 24.11. - 27.12.2023 wird der absolute Publikumsmagnet bei Jung und Alt erstmals in der Hauptstadt im wohl schönsten Theater Berlins, dem Theater des Westens, zu sehen sein! Ein absolutes Muss für jeden Weihnachtsfan! Die Geschichte des Musicals handelt von den drei Geschwistern Jonas, Paula und Emily, die gemeinsam mit ihrem Hund Muffin eine Reihe von weihnachtlichen Abenteuern zu bewältigen haben. Allein zuhause haben sie sich vorgenommen, in diesem Jahr die Weihnachtsplätzchen zu backen. Dabei klären sie essentielle Fragen wie "Kann man Schnee wirklich herbeiwünschen?", "Ist der Weihnachtsmann manchmal eigentlich auch eine Weihnachtsfrau?" und "Wo ist überhaupt das Rezept für die Weihnachtskekse geblieben?". Es gibt also jede Menge Aufregung, Spaß und natürlich auch eine "riesen Kleckerei". Dabei fängt das Musical auf denkbar authentische und faszinierende Weise den Geist und das Universum von Rolf Zuckowskis zeitlosem Meisterwerk ein. Die Kernessenz seiner Lieder und Werte, die sie vermitteln, haben heute wie damals Gültigkeit und eine hohe Relevanz. Die Weihnachtsbäckerei ist ein Synonym für eine freud- wie liebevolle Vorweihnachtszeit und vermittelt uns die Freude, den Spaß und die Liebe, die eine Familie zuhause erfährt, indem sie Zeit miteinander verbringt. Das Musical zeigt alle Facetten der Vorweihnachtszeit und steigert die Vorfreude auf den Heiligen Abend. Das von der BMG im Theater des Westens veranstaltete Musical "Die Weihnachtsbäckerei" ist eine Co-Produktion von Schmidts Tivoli und Stückgut. Das Kreativteam hinter dem Musical mit der Musik von Rolf Zuckowski besteht aus Martin Lingnau (Autor, Creative Producer, Music Producer), Hannah Kohl (Autorin), Carolin Spieß (Regie) und Benjamin Zobrys (Choreografie). Tickets sind ab sofort an allen üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Infos unter: https://www.stage-entertainment.de/musicals-shows/die-weihnachtsbaeckere... Fürste PR wurde im August 2018 in Berlin gegründet und kümmert sich vorrangig um die Presse- & Online Promotion von Entertainment-Projekten (Musik- oder Buch-Veröffentlichungen), Lifestyle-Produkten oder auch Personality-PR. Weitere Infos unter www.melanie-fuerste.com Firmenkontakt

