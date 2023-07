Startseite Business anders gemacht: mit Leichtigkeit Profit machen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-07-25 20:21. Albert Einstein hat gesagt: "Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten." Wie oft hast du im Business - und in deinem ganzen Leben - das Gleiche getan und erwartet, dass sich etwas ändert? Was wäre, wenn du mehr über Business wüsstest, als du bereit gewesen bist anzuerkennen? Wie du über dein Business (und Leben) denkst, wird entweder mehr kreieren oder genau das Gegenteil. Dieselben Werkzeuge, die dich dazu bringen, ein Leader in deinem Leben zu sein, lassen sich anwenden, um ein erfolgreiches Business zu kreieren. Was bedeutet das für dein Business: mit einem entspannteren Team, mehr Resilienz, verbesserter Teamarbeit, bessere Konzentrationsfähigkeit, höhere Effizienz kann die Produktivität und somit auch der Profit erheblich gesteigert und die Messlatte des "ESG"-Niveaus nach oben gesetzt werden. Für dein Business entwickeln wir je nach Anforderung ein Spezialprogramm und private Sessions mit dem Management. Ich freue mich auf dich. Welche Veränderungen können wir gemeinsam erwirken, die nicht nur den Profit sondern auch die Produktivität steigert, das Wohlbefinden der Mitarbeiter und deren Effizienz, Teamfähigkeit und Firmenloyalität erheblich verbessert. Welche Schritte sind erforderlich, um großartigere Zukünfte (ja, Mehrzahl!) über das Offensichtliche hinaus zu kreieren - mit Wohlwollen für alle und alles: für unseren Planeten, für die Menschen, mit denen wir leben und arbeiten, für uns selbst? Es ist an der Zeit, sich einer völlig anderen Nachhaltigkeit bewusst zu werden. Nachhaltigkeit mal völlig anders gemacht, denn die beginnt bei dir selbst. Als Certified Facilitator bei Access Consciousness®, sowie der Ausbildung in einigen Spezialthemen, fügt Chrissy zu ihren Coaching Sessions & -kursen Werkzeuge hinzu, die eine Leichtigkeit ins tägliche Leben bringt - privat wie auch im Business - die ihresgleichen sucht. Viele Modalitäten klären die Begrenzungen rund um die Worte herum. Access Consciousness® klärt die Energie, die unter den Worten liegt, sowie die Dinge, in denen du feststeckst. Kontakt

