Startseite Gustavo Gusto weitet Marktpräsenz in den Niederlanden aus Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-07-25 13:05. Nationale Listung und breitflächige Distribution über Picnic vereinbart Geretsried, 25. Juli 2023. Gustavo Gusto, Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen, weitet seine Marktpräsenz in den Niederlanden aus. Das Unternehmen hat die nationale Listung und breitflächige Distribution über den Online-Supermarkt Picnic ausgemacht. "Die Vereinbarung mit Picnic markiert einen weiteren Schritt in unserer globalen Expansionsstrategie. Über Picnic können wir nun mehr als 80 Prozent aller Einwohner in den Niederlanden erreichen", sagt Christoph Schramm, Gründer und CEO von Gustavo Gusto. Angeboten werden bei Picinc in den Niederlanden die Premium-Tiefkühlpizzen der Serie "Extra Luftig" unter dem Namen "Extra Luchtig" mit den Sorten Margherita, Salame, Speciale und Tre Formaggi. "Die Premium-Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto sind bei unseren deutschen Kund:innen sehr beliebt", so Frederic Knaudt aus Gründerteam von Picnic Deutschland. "Unsere Kund:innen in den Niederlande kommen jetzt auch in den Genuss." Gustavo Gusto ist bereits seit Anfang 2022 über den Sofort-Lieferdienst Flink in den Niederlanden vertreten. Christoph Schramm: "Neben unseren Maßnahmen in Deutschland werden wir unsere internationale Expansion weiterhin vorantreiben und noch weitere Vertriebsvereinbarungen in anderen Ländern schließen. Wir verzeichnen europaweit eine starke Nachfrage nach unseren Premium-Tiefkühlpizzen." Die Premium-Tiefkühlpizza "Extra Luftig" von Gustavo Gusto Gustavo Gusto hatte im vergangenen Jahr sein Produktportfolio deutlich ausgeweitet und unter dem Namen "Extra Luftig" eine neue Sortimentsreihe mit den fünf Sorten Margherita, Funghi, Salame, Speciale und Tre Formaggi auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um Tiefkühlpizzen mit einem Durchmesser von rund 24,5 cm. Diese etwas kleineren Varianten ergänzen das bisherige klassische Sortiment mit den 30 cm großen Premium-Tiefkühlpizzen. Schon mit den großen Pizzen wurde von Gustavo Gusto ein völlig neues Premium-Segment erschaffen. Dieser Premiumanspruch besteht ebenfalls bei den etwas kleineren TK-Pizzen. Anders als bei den klassischen Pizzen von Gustavo Gusto wird bei den "Extra Luftig"-Pizzen ein traditioneller Sauerteig namens Lievito Madre verwendet. Dieser sorgt für das extra luftig lockere Ergebnis. Etwas Hartweizengrieß verleiht der Pizza außerdem den rustikalen Charakter. Wie bei den Klassikern von Gustavo Gusto darf auch dieser Pizzateig extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Die Tomatensoße wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Über Picnic Picnic, Europas schnellst wachsender Online-Supermarkt, überzeugt mit einem einfachen Konzept: kostenlose Lieferung, breites Sortiment von über 10.000 Produkten, Supermarkt-Preise und nachhaltige Elektro-Vans. Möglich macht dies Picnics selbst entwickelte Technologie: das Milchmann-Prinzip. Das Unternehmen wurde 2015 in den Niederlanden gegründet, expandierte 2018 nach Deutschland und eroberte 2021 auch den französischen Markt. Picnic hat seine Präsenz in Deutschland stark ausgeweitet und ist nun in über 80 Städten in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Berlin aktiv, wo inzwischen über 600.000 Kund:innen mit einer Flotte von 1.400 Elektro-Vans emissionsfrei beliefert werden. Familien im Alltag Zeit und Geld zu sparen - dafür sieht Picnic in hunderten weiteren deutschen Städten Potential. Europaweit sind über 15.000 Mitarbeiter:innen für Picnic im Einsatz, darunter 500 Programmierer:innen und Ingenieur:innen, die die Picnic-Plattform entwickeln. Über Gustavo Gusto Gustavo Gusto startete 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Einzelhandel. Die Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Darüber hinaus sind die Tiefkühlpizzen in mehreren Ländern, beispielswiese in den Niederlanden, auch im Onlinehandel und im Quick-Commerce zu erhalten. Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. So wurde im Jahr 2022 Gustavo Gusto u.a. zum dritten Mal in Folge als "Top-Marke des Jahres" und für "Höchste Kundentreue" ausgezeichnet, erhielt den "Großen Preis des Mittelstandes" und erreichte im Deutschland Test mit 100 Punkten den Platz 1 für "Höchste Wertschätzung von Verbrauchern". Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com, bei Facebook https://www.facebook.com/pizzagustavogusto und auf Instagram https://www.instagram.com/pizzagustavogusto Gustavo Gusto Die Gustavo Gusto GmbH & Co. 