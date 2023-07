Startseite Rückenprobleme am Arbeitsplatz vermeiden durch diese 5 Tipps Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-07-25 12:50. Rückenprobleme sind nicht nur unangenehm und schmerzhaft, sie sind auch mit hohen Kosten für die Volkswirtschaft verbunden, da sie der zweithäufigste Grund für Erkrankungen am Arbeitsplatz sind. München, 10.05.2023 - Wie sich arbeitsbedingte Rückenprobleme vermeiden lassen Die Experten des Apex-Spine Wirbelsäulenzentrums in München geben Tipps zur Vermeidung von Rückenproblemen am Arbeitsplatz und bieten professionelle Hilfe von der Diagnose bis zur Behandlung. Rückenprobleme am Arbeitsplatz - Ursachen identifizieren und beseitigen Arbeitsbedingte Rückenprobleme sind ein immer größer werdendes Problem. Sie sind dabei nicht nur unangenehm und schmerzhaft für den Patienten, sondern verursachen auch hohe Kosten für die Volkswirtschaft. Die häufigsten Ursachen sind dabei in der Regel trivial. Dazu zählen beispielsweise langes Sitzen, eine schlechte Körperhaltung und allgemeiner Bewegungsmangel. Diese Faktoren führen einzeln oder in Kombination oft zu einer Überbelastung der Wirbelsäule und dadurch zu Muskelverspannungen. Obwohl Rückprobleme laut Statistiken hierzulande die zweithäufigste Krankheitsursache am Arbeitsplatz sind, gibt es zahlreiche Möglichkeiten gegen Rückenschmerzen, die arbeitsbedingt auftreten, präventiv vorzugehen, damit diese gar nicht erst auftreten. Die Experten des Apex-Spine Wirbelsäulenzentrums in München geben wertvolle Tipps zur Vermeidung von Rückenproblemen am Arbeitsplatz: 4 Tipps zur einfachen Vorbeugung Tipp 1: Essenziell zur Vorbeugung von Rückenschmerzen ist regelmäßige Bewegung. In regelmäßigen Abständen sollten bei der Arbeit Pausen gemacht und zumindest etwas herumgelaufen werden. Noch besser wären Dehnübungen oder gezielte Übungen zur Stärkung der Rückenmuskulatur. Tipp 2: Ein weiterer wichtiger Punkt ist das richtige Sitzen. Der Bürostuhl sollte ergonomisch sein und die Haltung unterstützen. Des Weiteren sollte sichergestellt werden, dass der Computerbildschirm auf Augenhöhe ist. Tipp 3: Falls der Arbeitgeber höhenverstellbare Schreibtische zur Verfügung stellt, sollten diese auch genutzt werden. Ein Wechsel zwischen dem Arbeiten im Stehen und im Sitzen kann dabei helfen, eine übermäßige Belastung und daher Rückenprobleme, die arbeitsbedingt auftreten, zu vermeiden. Tipp 4: Zudem sollten auf gutes Schuhwerk geachtet werden. Bequeme Schuhe mit einer guten Dämpfung, die die Belastung der Wirbelsäule reduzieren, können ebenfalls dabei helfen, Rückenproblemen vorzubeugen. Rechtzeitige Diagnose verhindert schwerwiegendere Probleme Falls es dennoch zu Beschwerden kommen sollte, ist eine professionelle Diagnose und Behandlung unerlässlich. Bei anhaltenden Rückenschmerzen sollte ein Facharzt konsultiert und eine professionelle Diagnose eingeholt werden. Besonders ein schnelles Handeln ist in einem solchen Fall wichtig, da so eine schnelle und erfolgreiche Behandlung möglich ist. Das Apex-Spine Wirbelsäulenzentrum in München ist auf professionelle Diagnosen, geeignete Schmerztherapien und Behandlungen bei Rückenproblemen spezialisiert. Die erfahrenen Fachärzte des Wirbelsäulenzentrums sind international ausgebildet und arbeiten mit den neuesten Technologien und Methoden. Mit ihrer Hilfe konnten bereits zahlreiche Patienten ihre Rückenprobleme stark reduzieren oder sogar gänzlich beseitigen. Besonders wichtig ist hierbei die möglichst frühe Diagnose und bestenfalls Prävention von Rückenproblemen, die arbeitsbedingt auftreten. Wenn Sie also anhaltende Rückenschmerzen oder Rückenprobleme haben, wenden Sie sich an das Apex-Spine Wirbelsäulenzentrum in München und lassen Sie sich von unsren Experten beraten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: apex spine Center

email : info@apex-spine.com Das international bekannte Wirbelsäulenzentrum apex spine in München, mit seinem renommierten Team aus Orthopäden, Neurochirurgen, Unfallchirurgen, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten hat sich auf die Diagnose und Behandlung von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und Wirbelsäulen-erkrankungen spezialisiert. Pressekontakt: apex spine Center

