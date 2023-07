Startseite Last-Minute zur Bikini-Figur? Expertin warnt vor Crash-Diäten Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-07-25 12:48. Gesundheitswissenschaftlerin setzt auf eine nachhaltige Ernährungsumstellung Die Urlaubssaison steht unmittelbar vor uns, denn Sommer bedeutet für viele die Reise in den langersehnten Jahresurlaub. Es locken Sonne, Strand und Badevergnügen. Doch der Blick in den Spiegel offenbart, dass sich im Laufe der letzten Monate zahlreiche Speckröllchen angesammelt haben. So sieht die ideale Bikini- oder Badehosen-Figur nicht wirklich aus. Aber geht es überhaupt, in wenigen Wochen noch kräftig abzunehmen? Theoretisch ist es möglich, in kurzer Zeit abzunehmen. Aber es ist wichtig zu beachten, dass eine gesunde Gewichtsabnahme im Allgemeinen etwa 0,5 bis maximal 1 kg pro Woche beträgt. Eine schnellere Gewichtsabnahme kann zu Gesundheitsproblemen führen und ist oft schwer langfristig aufrechtzuerhalten. Um zum Beispiel 10 kg in zwölf Wochen zu verlieren, müsste ein Kaloriendefizit von etwa 7700 Kalorien pro Woche oder 1100 Kalorien pro Tag erreicht werden. Dies kann allerdings nur erreicht werden, wenn die Kalorienzufuhr reduziert, die körperliche Aktivität erhöht oder beides kombiniert wird. Auch empfiehlt es sich, regelmäßige Bewegung in deinen Alltag einzubauen. Eine Kombination aus Krafttraining und Cardio-Übungen kann dabei helfen, Fett zu verbrennen und Muskelmasse aufzubauen. "Bei allen Abnehmbemühungen ist es wichtig, auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung zu achten, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Nährstoffe erhalten werden", so die Gesundheitswissenschaftlerin Pia Maria Schulze M.Sc. "Krasse Crash-Diäten mit extrem niedriger Kalorienzufuhr können zu einer Mangelernährung führen und sind meistens nicht nachhaltig." Schulze empfiehlt stattdessen eine nachhaltige Ernährungsumstellung im Rahmen eines 3-Phasen-Programms. Unterstützen kann diese Ernährungsumstellung ein Schweizer Produkt: die Swiss-QUBE. Swiss-QUBE sind speziell konzipierte Nährstoffwürfel, die dem Körper dank ihrer Rezeptur alle wichtigen Vitamine und Mineralien bieten, die er für eine gesunde und leistungsfähige Funktionsweise benötigt. Dabei handelt es sich um ein fein granuliertes vegetarisches und alternativ: veganes Naturprodukt, das alle Nährstoffe beinhaltet und so die Körper- und Gehirnleistung auf ein Maximum verbessert. "Die Rezeptur sorgt für eine angenehme und lange Sättigung, sodass im Rahmen eines 3-Phasen-Programms ein rasches Abnehmen auf gesunde Weise eintreten kann", so Schulze.

"Wo und wie stark sich Fett in unserem Körper anlagert, hängt maßgeblich von unserem Insulinspiegel ab", erklärt die Wissenschaftlerin. "Das bekannteste Phänomen: Steigt und fällt der Insulinspiegel zu schnell, bekommen wir Heisshungerattacken und dann ist auch der böse Jojo-Effekt nach einer Gewichtsabnahme nicht weit."

Ein 3-Phasen-Abnehmprogramm, das mit Swiss-QUBE unterstützt wird, verhindert solche Heißhunger-Attacken. Und der berüchtigte Jojo-Effekt bleibt aus. Alle in den Swiss-QUBE enthaltenen Rohstoffe sind qualitativ hochwertig und werden unter strenger Aufsicht verarbeitet. Auf diesem Weg werden die enthaltenen Nährstoffe geschont, sodass alle Vitamine, Mineralien und Co. erhalten bleiben. Die hoch komplexe, pflanzliche Rezeptur hat einen überaus positiven Effekt auf den menschlichen Körper. Sie deckt bei Einhaltung der empfohlenen Verzehrmenge bis zu 100 Prozent des täglichen Nährstoffbedarfs ab.

Swiss-QUBE sind klein, praktisch, nährstoffreich und kalorienarm. Sie stellen an jedem Tag eine gesunde Ernährung sicher. Somit sind die "praktischen Würfel" ideale Abnehm- sowie Fastenbegleiter und helfen, langfristig einen nachhaltig gesunden Lebensstil zu etablieren.

Dabei handelt es sich um ein fein granuliertes vegetarisches/veganes Naturprodukt, das alle Nährstoffe beinhaltet und so die Körper- und Gehirnleistung auf ein Maximum verbessert.

Swiss-QUBE gibt es bei ausgewählten Händlern und online

bei: https://swiss-qube.com/ Swiss Elan Devices AG Als Schweizer Familienunternehmen legt die Swiss Elan Devices AG mit den Swiss-QUBE größten Wert auf Qualität und Wertschätzung. Das fängt bei der Firmenpolitik an und vollzieht sich auch bei der Produktion der QUBE. Alle Zutaten werden gewissenhaft ausgewählt und die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt. Dabei stehen immer die Umwelt und die individuellen Bedürfnisse der Kunden im Blick.

Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich durch die gesamte Unternehmensphilosophie.

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur die hochwertigsten Rohstoffen zu wählen, sondern mit diesen auch verantwortungsbewusst umzugehen.

