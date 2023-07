Startseite Gesundheit und Wohlbefinden: Tägliche Vorsorge für ein erfülltes Leben Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-07-24 16:45. Jeder Mensch wünscht sich Gesundheit bis ins hohe Alter und das Glücklichsein gleich mit dazu. Doch muss man dafür auch aktiv etwas tun? Wir sagen ja und verraten, was. Gesundheit ist ein wertvolles Geschenk, und der Erhalt der eigenen Gesundheit erfordert kontinuierliche Aufmerksamkeit und Pflege. Das ist Experten für Wohlbefinden und Wellness auf der ganzen Welt bekannt. Statt erst aktiv zu werden, wenn Beschwerden auftreten, ist es ratsam, täglich in die eigene Gesundheit zu investieren. Das erfahrene Team des Hotel Falkenhof, dem Top Bio Hotel in Bad Füssing , hat einige wertvolle Gesundheitstipps für den Alltag zusammengestellt: 1. Täglich frische Luft: Frische Luft ist von großer Bedeutung für Körper und Seele. Daher sollte man sich jeden Tag Zeit nehmen, um an die frische Luft zu gehen. Eine kurze Pause im Freien während der Arbeit, ein abendlicher Spaziergang oder ein Ausflug in die Natur können Wunder wirken.

2. Bewusst Atmen. Bei den Pausen in der Natur kann man auch gleich ans Atmen denken. Dabei ist es wichtig, bewusst tief durchzuatmen, um die Zellen mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen und die Entspannung zu fördern. Wirkt Wunder!

3. Lachen ist gesund: Lachen ist nicht nur Balsam für die Seele, sondern auch für den Körper. Während Kinder bis zu 400 Mal pro Tag lachen, kommt dies bei Erwachsenen oft zu kurz. Dabei hat Lachen zahlreiche positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Es verbessert die Atmung, fördert die Sauerstoffversorgung, setzt Glückshormone frei und trägt dazu bei, jung und vital zu bleiben.

4. Ausreichend Wasser trinken. Die meisten Menschen trinken zu wenig. Der Körper leidet auf Dauer darunter. Speziell an den heißen Sommertagen, kann der Wasserkonsum durchaus in die 3 Liter Richtung gehen. Wasser trinken hilft dem Körper bei der Regeneration und hält jung! Im Falkenhof, dem Bio Hotel in Bad Füssing , bekommt man übrigens das besonders wohltuende Wasser aus der St. Leonhards Quelle!

5. Gesunde Ernährung: Die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle für Gesundheit und Wohlbefinden. Wer seinen Körper als Tempel betrachtet, wird bewusst darauf achten, welche Nahrungsmittel er zu sich nimmt. Eine ausgewogene Ernährung mit reichlich Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und hochwertigen Proteinen fördert die Gesundheit und steigert das Wohlbefinden. Eine reduzierte Fleischzufuhr zugunsten von pflanzlichen Alternativen, sowie der Verzicht auf zuckerhaltige Getränke sind weitere Schritte zu einem gesunden Lebensstil. Das Expertenteam im Hotel Falkenhof hat noch viele weitere wertvolle Gesundheitstipps parat. Zusätzlich bietet das hauseigene Spa in Bad Füssing eine Vielzahl von entspannenden Behandlungen und Massagen, die das Wohlbefinden steigern. Besuchen Sie gleich die Webseite unter www.hotel-falkenhof.de , um mehr über die Angebote zu erfahren und Ihren Weg zu einem gesunden und erfüllten Leben zu starten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bio-Vitalhotel Falkenhof GmbH + Co KG

email : info@hotel-falkenhof.de Das Bio Thermalhotel Falkenhof in Bad Füssing ist eine einzigartige Kraftoase. Wohlfühlen in lichtdurchfluteten Räumen, entspannen im heilenden Thermalwasser, feine Bio-Köstlichkeiten und lebendiges Wasser genießen, das ist das Konzept des Bio Thermalhotels Falkenhof. Lassen Sie Ihre Seele baumeln, oder sich von unseren Therapeuten auf Ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Vitalität begleiten. Nehmen Sie wertvolles Wissen für Ihre Gesundheit mit nach Hause. Das Haus ist bis ins Detail konsequent ökologisch gestaltet, von der Einrichtung über vielfältige Entspannungsangebote bis hin zu den kulinarischen Köstlichkeiten. Ein liebenswürdiges Team kümmert sich um das Wohlbefinden und die Bedürfnisse der Gäste. Pressekontakt: Bio-Vitalhotel Falkenhof GmbH + Co KG

