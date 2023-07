Startseite Der KONTAKTE Musikverlag wird 40 Jahre alt - Wir feiern Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-07-24 12:35. Vor genau 40 Jahren, im Jahr 1983, haben Ute und Reinhard Horn den KONTAKTE Musikverlag gegründet. Zunächst geplant als Heimat für die Lieder und Projekte der christlichen Musikgruppe KONTAKTE, erweiterte der Verlag ab den 90er-Jahren sein Profil und entwickelte sich zu einem renommierten Anbieter von Musik für Kinder und pädagogischen Materialien. Nach 40 Jahren präsentiert der KONTAKTE Musikverlag nun eine eindrucksvolle Bilanz:

- 2400 produzierte und veröffentlichte Songs

- Über 300 Produktionen

- Mehr als 30 Musicals

- Ca. 3 Millionen verkaufte Tonträger

- Ca. 4 Millionen verkaufte Bücher Zu den größten Erfolgen in 40 Jahren KONTAKTE Musikverlag zählen die Klassen-Hits, die Minimusicals zu Advent und Weihnachten und das neue Klima-Song Projekt EARTH CHOIR KIDS. Für ihre Produktionen wurde der Verlag vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Rock und Pop Preis für viele CDs.

Immer wieder arbeitete der KONTAKTE Musikverlag in den letzten vier Jahrzehnten mit namhaften Unternehmen und Organisationen zusammen, damit das Motto des Verlags größtmögliche Resonanz bekommt:

Gute Lieder und gute Geschichten sind Seelenproviant für Kinder. Kooperationen mit der Aktion Mensch, dem ADAC, Greenpeace, der Kindernothilfe, Brot für die Welt und vielen weiteren Partnern haben zum Erfolg des Lippstädter Verlags maßgeblich beigetragen. Seit der Gründung im Jahr 1983 leitet Ute Horn den Verlag. Im Rückblick auf 40 Jahre KONTAKTE Musikverlag sagt sie: "Wir hätten damals keine bessere Entscheidung treffen können. Für unsere Ideen, unsere Musik und unsere Projekte ist der KONTAKTE Musikverlag die perfekte Heimat. Und begeisterte Kinder, Eltern, Großeltern und Pädagoginnen sind die schönste Motivation, einfach immer weiterzumachen!" Für weitere Informationen zum KONTAKTE Musikverlag und seinen Produkten besuchen Sie uns online: www.kontakte-musikverlag.de (https://www.kontakte-musikverlag.de/) "Wir verstehen Kinder!" Diesen Gedanken möchten wir in unseren Büchern und CDs umsetzen und mit Leben füllen. Für Ihr Interesse an unserem Verlagsprogramm und den Einsatz unserer Titel danken wir Ihnen herzlich. Firmenkontakt

https://www.kontakte-musikverlag.de Pressekontakt

