Startseite Unternehmensgruppe service94 GmbH feiert Erfolge beim Volkslauf Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-05-25 12:21. Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen feierten die Läuferinnen und Läufer der Unternehmensgruppe service94 GmbH im Mai Erfolge beim 23. Burgwedeler Volks- und Straßenlauf. Acht Mitarbeitende der Unternehmensgruppe waren in den verschiedenen Altersgruppen an den Start gegangen und einige von ihnen konnten Spitzenplätze in ihren Gruppen erzielen. Die auf Fundraising und Promotion spezialisierte Firmengruppe service94 GmbH freut sich über diese starke Teamleistung und das geglückte Sponsoring dieses regionalen Sportereignisses.

Die service94 GmbH hat ihren Hauptsitz seit Jahrzehnten in Burgwedel bei Hannover und unterstützt regionale Veranstaltungen wie beispielsweise die Sportveranstaltung. Insgesamt acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gingen am Sonntag an den Start auf die 5,75 KM-Strecke oder die 10 KM-Langstrecke. Insgesamt sind bei den 5,75 km 38 Frauen und 40 Männer gestartet, bei den 10 km 73 Männer.

Die service94 Unternehmensgruppe engagiert sich seit ihrem Bestehen im sozialen Bereich und bietet den Mitarbeitenden zahlreiche Zusatzleistungen wie etwa Unterstützung bei sportlichen Aktivitäten. Zudem gibt es auf dem Firmengelände einen betriebsnahen Kindergarten, der das Unternehmen auch für Alleinerziehende und junge Familien interessant macht. Nicht zuletzt deshalb wurde die Unternehmensgruppe bereits zwei Mal unter die "begehrtesten Arbeitgeber" Deutschlands gewählt. Bereits zuvor war das Unternehmen ausgezeichnet worden. In einer Analyse von rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialen Medien in Deutschland wurde die service94 GmbH dabei als einzige auf Fundraising spezialisierte Agentur mit dem Prädikat "Deutschlands Beste" ausgezeichnet.

Die im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine und Verbände erfolgreich arbeitende Unternehmensgruppe service94 entwickelt Kampagnen für Non Profit Organisationen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen setzen die Informationsveranstaltungen dann in Absprache mit den Auftraggebern um. Die hohen Qualitätsstandards des Unternehmens sind dabei die Grundlage des Erfolges. Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben. Kontakt

