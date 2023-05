Startseite Einzigartige Hochzeits-Location: Auf Texel dürfen Paare überall "Ja" sagen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-05-25 11:26. Niederländische Watteninsel bietet auf ihrer gesamten Fläche die Möglichkeit zu heiraten Für viele Besucher ist die Insel Texel ein wahrer Sehnsuchtsort. Jahr für Jahr reisen sie teils mehrfach an, um dieses ganz besondere Texel-Gefühl hautnah zu erleben. Kein Wunder also, dass sich jedes Jahr auch Dutzende Paare "von außerhalb" den Wunsch erfüllen, genau hier den Bund fürs Leben zu schließen. Das Besondere ist: In punkto Hochzeits-Location gibt es nahezu keine Einschränkungen. Denn als einziger Ort in den Niederlanden ist die gesamte Insel zum Heiraten freigegeben. Unbegrenzte Möglichkeiten

Insbesondere der 30 km Sandstrand von Texel steht bei Brautpaaren hoch im Kurs, um sich vor der idyllischen Kulisse der Insel das Ja-Wort zu geben. Je nach Wunsch kann es aber auch ein besonderer Ort im Wald, in den Dünen oder auf einer Schafweide sein. Die einzige Voraussetzung dafür ist: Der Grundeigentümer muss sein Einverständnis dazu geben, dass die Feierlichkeit auf seinem Gelände stattfindet, und es darf nicht gegen Sicherheitsvorgaben der Gemeinde verstoßen werden. Heirat mit Wetterschutz

Neben der wundervollen Natur gibt es auch zahlreiche Indoor-Locations, die eine individuelle Hochzeit à la Texel ermöglichen. Eine Vielzahl von Hotels und Restaurants bieten dafür ideale Voraussetzungen, ebenso wie die Pavillons an den diversen Strandabschnitten. Es ist aber zum Beispiel auch möglich, in einer typischen Texeler Schafscheune zu heiraten oder in einer der Kirchen im Anschluss an das Ja-Wort eine lange Tafel für ein festliches Diner aufzustellen. Expertin für das "Insel-Ja"

Wer die eigene Trauung in professionelle Hände legen möchte, ist bei Sophie Brugemann von TrouwenTexel an der richtigen Adresse. Sie organisiert jährlich rund 60 Hochzeiten auf der Insel und begleitet die Brautpaare von der Suche der Traum-Location bis hin zur Organisation der gesamten Festivität. Da sie selbst auf der Insel geboren und aufgewachsen ist, kennt sie viele magische Orte, die auch eingefleischten Texel-Fans bis dato verborgen blieben. Texel-Hochzeit für deutsche Paare

Gemeinsam mit dem Brautpaar gestaltet sie genau die Texel-Hochzeit, die den persönlichen Wünschen entspricht. Dazu gehört unter anderem auch die Dekoration der Location. Um die Natur der Insel zu schützen, verzichtet sie dabei weitestgehend auf den Einsatz von Plastik sowie vollständig auf Ballons. Rund ein Drittel ihrer Kundschaft stammt übrigens aus Deutschland. Für sie gilt: Eheschließungen vor dem Gesetz sind nur im Heimatland möglich. Nach der standesamtlichen Trauung in Deutschland steht einer feierlichen Texel-Zeremonie jedoch nichts mehr im Wege. Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre (www.teso.nl) erreichbar. Unter dem Motto "ganz Holland auf einer Insel" wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt "Hoge Berg". Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Zentrum für Watt und Nordsee "Ecomare". Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen "Runde um Texel" oder das Schlemmerfestival "Texel Culinair". Für Anfragen zu Ferienunterkünften und Informationen zur Insel bietet der VVV Texel in Den Burg eine zentrale Anlaufstation (www.texel.net). Firmenkontakt

VVV Texel

Radna Trap

Emmalaan 66

1791 AV Den Burg

+31 (0)222-362532

www.texel.net/de/ Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

0221 92 42 81 40

http://www.forvision.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten