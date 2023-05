Nachhaltige Mobilitätslösung für Lieferdienste im urbanen Raum

CYCLE revolutioniert die moderne Lieferlogistik

Der Full-Service-Mobility-Anbieter CYCLE bietet maßgeschneiderte Mobilitätslösungen, die speziell für Lieferdienste im urbanen Raum und die Zustellung auf der letzten Meile entwickelt werden. Mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Effizienz ist das Berliner Unternehmen europaweit in über 75 Städten aktiv und arbeitet bereits mit zahlreichen Partnern aus der Lieferbranche zusammen. 2023 plant CYCLE weiter zu expandieren und das bestehende Produktportfolio zu ergänzen.

Innerstädtische Lieferungen nachhaltig und modern

Die urbane Lieferlogistik steht aktuell vor einzigartigen Herausforderungen: Umweltauflagen, Verkehrsüberlastung und ein begrenztes Platzangebot in Großstädten erschweren Lieferdiensten die Zustellung zunehmend. CYCLE möchte hier ansetzen und den Transport auf der letzten Meile mit einer effizienten, umweltfreundlichen und erschwinglichen Mobility-Lösung revolutionieren.

Das 2018 von Luis Orsini-Rosenberg und Nikodemus Seilern in Berlin gegründete Startup entwirft und produziert maßgeschneiderte E- und Cargo-Bikes und stellt sie Last-Mile-Lieferdiensten und Kurieren zur Verfügung - inklusive Service und Wartung. Hauseigene Teams aus Mechanikern und Mechatronikern garantieren, dass die Räder immer einsatzbereit sind. Mit eigener Software zur Schadensmeldung und Flottenverwaltung können Kunden einfach und effizient Servicetermine buchen und sich in Echtzeit über den Zustand ihrer Flotte informieren, so dass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können - die Auslieferung der Aufträge. CYCLE steht für zwei (BiCYCLE)- oder dreirädrige (TriCYCLE) Elektro-Räder, aber auch für den nachhaltigen Fokus des Unternehmens. Durch ein komplettes Service-Abonnement kann CYCLE den Lebenszyklus der Fahrräder verlängern und verringert damit die Anzahl der CO2-emittierenden Lieferfahrzeuge auf der Straße. Dies trägt zu grüneren, lebenswerteren Städten bei und hilft, den kommerziellen Transportsektor zu dekarbonisieren.

"Jedes Jahr sind mehr Lieferwagen mit Verbrennermotor unterwegs, um den exponentiell wachsenden Bedarf an Lieferungen auf der letzten Meile zu decken. Bis 2030 werden weltweit 36 % zusätzliche Lieferfahrzeuge benötigt, um die Nachfrage zu bedienen. Wir sind davon überzeugt, dass E- und Cargo-Bikes mehr als 50 % der Lieferungen auf der letzten Meile in den Städten übernehmen und jährlich Millionen Tonnen an CO-Emissionen einsparen könnten", so Mitgründer und CEO Luis Orsini-Rosenberg. "Um diese Entwicklung zu beschleunigen, brauchen Logistikunternehmen einen kostengünstigen Zugang zu nachhaltigen Lieferfahrzeugen, maximale Flexibilität und ein professionelles Management der Flotten."

Starkes Wachstum und Erweiterung des Produktportfolios

CYCLE arbeitet bereits mit zahlreichen Kunden aus der Lieferbranche sowie mit Restaurants und einzelnen Kurieren zusammen. Mit seinen E-Bike-Flotten unterstützt das Unternehmen Lebensmittellieferanten wie Flink, Gorillas/Getir, Essenslieferdienste wie Just Eat Takeaway.com (Lieferando) und Wolt sowie Unternehmen aus den Bereichen der Paket- und Medikamentenlieferung. Das B2B-Angebot ist hierzulande in über 40 Städten verfügbar, unter anderen in Berlin, Leipzig, Dresden, Hamburg, München, Stuttgart, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Bremen und Hannover. Neben Deutschland ist das Start-up bisher in Österreich, Italien und den Niederlanden auf dem Markt. In naher Zukunft wird CYCLE einen fünften Markt erschließen und plant die Marktführerschaft in den bestehenden Märkten weiter auszubauen. Auch die Erweiterung des Produktportfolios steht im Fokus: Im Sommer steht der Launch eines intern designten und in Europa produzierten E-Bikes an, welches Transporte bis zu einem Gesamtgewicht von 200 kg ermöglichen wird. Weiterhin soll der Einsatz von drei- und vierrädrigen Cargo-Bikes mit neuen Bauformen (pedalunterstützte Transporter) insbesondere den Anforderungen in der Paket- und Logistikbranche gerecht werden.

