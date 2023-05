Startseite auvisio 2in1-Audio-Sender und -Empfänger BTR-450 Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-05-25 09:33. Die Bluetooth-Erweiterung für HiFi-Anlage, Kopfhörer, Media-Player u.v.m. - Macht HiFi-Anlage, TV, Kabel-Kopfhörer und mehr Bluetooth-fähig

- Multipairing für Verbindung mit bis zu 2 Wiedergabe-Geräten gleichzeitig

- Unterstützt Verbindung mit bis zu 8 Geräten insgesamt

- LED-Display für erleichterte Einrichtung und Bedienung

- Je 2 Anschlüsse für Receiver- und Transmitter-Funktion

- Optischer TOSLINK-Eingang für verzögerungsfreie Audio-Übertragung Mit dem 2in1-Audio-Sender-und -Empfänger BTR-450 macht man die HiFi-Anlage, TV und PC zum

kabellosen Audio-Sender: Einfach den Audio-Transmitter & Receiver (https://www.pearl.de/mtrkw-8022-audio-transmitter-receiver-mit-bluetooth...) von auvisio (https://www.pearl.de/ar-2-2.shtml) per analogem oder

optischem Audio-Ausgang mit dem Gerät, von dem man übertragen möchte, verbinden. Auch Bluetoothfähige

Kopfhörer, Lautsprecher oder sogar beide Geräte lassen sich gleichzeitig koppeln. So werden die Audio-Geräte auch zum Streaming-Empfänger: Dazu verbindet man den Transmitter per

Audiokabel z.B. mit dem kabelgebundenen Kopfhörer. Dann koppelt man den Receiver mit dem

Smartphone oder Tablet-PC. Und schon lässt sich die Musik vom Mobilgerät kabellos per Bluetooth

übertragen! Einfache Bedienung mit Überblick: Musik & Co. steuert man über 4 Tasten und einem Multifunktions-

Drehschalter. Die Einstellungen und die Lautstärke hat man auf dem LED-Display stets im Blick. - Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung von und zu Geräten ohne Bluetooth-Funktion

- Reichweite: bis zu 10 m

- Unterstützt Verbindung mit bis zu 8 Geräten insgesamt (kabellos und per Kabel)

- Je 2 Anschlüsse für Receiver- und Transmitter-Funktion: je 1x AUX (3,5-mm-Klinkenbuchse) und

TOSLINK (optischer Audio-Anschluss) pro Funktion

- Einfache Bedienung über 4 Tasten und einem Multifunktions-Drehschalter

- LED-Display: zeigt Betriebs-Modus und Lautstärke-Einstellung

- Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße: 33 x 84 x 12 mm, Gewicht: 70 g

- Transmitter BTR-450 inklusive USB-Stromkabel, Audiokabel (je 1x 3,5-mm-Klinkenstecker- und

TOSLINK-Kabel), Adapterkabel (3,5-mm-Klinkenbuchse auf Stereo-Cinch) und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107409575 Preis: 32,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-9082-625

Preis: 32,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-9082-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX9082-1262.shtml

