Startseite Bitpanda schließt Partnerschaft mit Coinbase Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-05-25 09:20. Die zwei Branchenführer treiben so die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte weiter voran - Bitpanda Technology Solutions wird Coinbase Exchange als einen der wichtigsten Liquiditätsanbieter in sein Netzwerk aufnehmen, um eine umfassende Unterstützung durch die marktführende Liquiditäts- und die Verwahrungslösung von Coinbase Prime sicherzustellen.

- Die Partnerschaft wird es den institutionellen Broker-Kunden von Coinbase außerhalb der Vereinigten Staaten ermöglichen, die Investing-as-a-Service-Plattform von Bitpanda als Whitelabel zu nutzen, um ihren institutionellen Kunden die Möglichkeit zu bieten, den 24/7-Handel über die gesamte Palette der Anlageklassen von Bitpanda zu integrieren.

- Die Partnerschaft zwischen Bitpanda Technology Solutions und Coinbase bietet die notwendigen Sicherheits-, Regulierungs- und Rechtsrahmen für Institutionen, die ihren Endkunden Krypto-Dienstleistungen anbieten möchten.

- Die Partnerschaft bringt die beiden regulierten Marktführer in der Kryptoindustrie zusammen, um die Stabilität und Akzeptanz digitaler Vermögenswerte weiter voranzutreiben und die Nachfrage nach einem regulierten Zugang zur Handelsinfrastruktur zu unterstützen.

- Coinbase erweitert und vertieft seine lokale Präsenz in der EU Bitpanda Technology Solutions (https://www.bitpanda.com/de/tech/plattform), der führende europäische Investing-as-a-Service-Anbieter, schließt eine Partnerschaft mit Coinbase (https://www.coinbase.com/de/), um die Verfügbarkeit einer vollständig regulierten Handelsinfrastruktur für seine institutionellen Kunden außerhalb der USA auszubauen. Über Bitpanda Technology Solutions kann Coinbase seinen institutionellen Kunden nun eine flexible und skalierbare 24/7-Handelsinfrastruktur anbieten, die in nur 3 Monaten integriert werden kann. Als Teil der Vereinbarung wird Bitpanda die Coinbase Exchange als einen der wichtigsten Liquiditätsanbieter in sein Netzwerk aufnehmen. Institutionen können regulatorische Lizenzen und Know-your-Customer (KYC)-as-a-Service von Bitpanda nutzen, um ihre Markteinführung europaweit zu beschleunigen, indem sie sie einfach über eine API oder ein White Label Front-End integrieren. Lukas Enzersdorfer-Konrad (https://www.linkedin.com/in/enzersdorfer/), stellvertretender CEO von Bitpanda, kommentiert wie folgt:

"Bitpanda und Coinbase haben ein gemeinsames Ziel - Investitionen in digitale Vermögenswerte reguliert und somit sicher zu machen. In einer Zeit, in der sich der Finanzbranche beispiellose Möglichkeiten bieten, das Potenzial digitaler Vermögenswerte für ihre Kunden nutzbar zu machen, kommen wir zusammen, um eine klare Zukunft zu definieren und dieses Ziel voranzutreiben. Die institutionellen Kunden von Coinbase können nun über einen branchenweit am stärksten regulierten Partner ein vollständig reguliertes Angebot für den Handel mit digitalen Vermögenswerten und deren Verwahrung weltweit anbieten." Guillaume Chatain (https://www.linkedin.com/in/gchatain/), Head of Institutional Sales, EMEA & APAC regions, fügt hinzu:

"Bei Coinbase arbeiten wir hart daran, das Finanzsystem zu modernisieren, indem wir vertrauenswürdige Produkte entwickeln, die den Nutzen und die Akzeptanz von Kryptowährungen erweitern. Wir glauben daran, dass Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie die Fähigkeit haben, die wirtschaftliche Freiheit und die Möglichkeiten auf der ganzen Welt zu erhöhen. Wir freuen uns, mit Bitpanda zusammenzuarbeiten, um gemeinsam Institutionen zu unterstützen, die dem Markt und ihren Kunden regulierungskonforme, robuste Krypto-Dienste anbieten wollen." Bitpanda Technology Solutions hat bereits Partnerschaften mit der österreichischen Raiffeisenlandesbank, der europäischen Mobilbank N26, der französischen Geld-App Lydia, dem britischen Fintech Plum und der italienischen Mobilbank Hype angekündigt, um die Nachfrage nach vereinfachten Anlagemöglichkeiten zu bedienen. ÜBER BITPANDA TECHNOLOGY SOLUTIONS

Bitpanda Technology Solutions bietet eine der am besten skalierbaren "Investing-as-a-Service"-Infrastrukturen in Europa und weltweit. Die Plattform ermöglicht FinTechs, traditionellen Banken und Online-Plattformen, regulierte Handels-, Anlage- und Verwahrungsdienstleistungen für Aktien/ETFs, Kryptowährungen, Edelmetallen und Rohstoffe anzubieten. Partner können ihre eigenen Angebote auf einer ISO 27001-zertifizierten und bewährten Infrastruktur aufbauen. Diese vollständig modulare Plattform ermöglicht die Integration über eine moderne API oder ein direktes White-Label.

www.bitpanda.com | Twitter | Facebook | Instagram ÜBER COINBASE

Wir bauen die Kryptowirtschaft auf - ein faires, zugängliches, effizientes und transparentes Finanzsystem, das durch Kryptowährungen ermöglicht wird. Wir begannen 2012 mit der radikalen Idee, dass jeder, überall, in der Lage sein sollte, Bitcoin einfach und sicher zu senden und zu empfangen. Heute bieten wir eine vertrauenswürdige und einfach zu bedienende Plattform für den Zugang zur Kryptowirtschaft im weiteren Sinne. Firmenkontakt

