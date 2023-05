Startseite Neues Buch „Low-Code-Entwicklung - Potential, Chancen, Risiken“ Pressetext verfasst von ForestierSoftware am Do, 2023-05-25 09:06. Innovative Anwendungen entwickeln: Neuer Leitfaden zur Low-Code-Entwicklung unterstützt Entwickler auf jedem Erfahrungslevel Mainz, 24.05.2023 - Die Low-Code-Entwicklung gewinnt zunehmend an Bedeutung und bietet Entwicklern neue Möglichkeiten, innovative Anwendungen schnell und effizient zu erstellen. In dem brandneuen Buch "Low-Code-Entwicklung: Ein umfassender Leitfaden" werden alle wesentlichen Aspekte dieses innovativen Ansatzes behandelt, um Entwicklern dabei zu helfen, ihre Fähigkeiten in der Anwendungsentwicklung auf ein neues Niveau zu bringen. Das Buch „Low-Code-Entwicklung - Potential, Chancen, Risiken“, unterteilt in klar strukturierte Kapitel, vermittelt ein fundiertes Verständnis für die Low-Code-Technologie. Im ersten Kapitel werden die Grundlagen der Low-Code-Entwicklung eingeführt, inklusive einer Übersicht über Konzepte, Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von Low-Code-Plattformen. Die weiteren Kapitel widmen sich detailliert den verschiedenen Phasen des Low-Code-Entwicklungsprozesses, angefangen von der Erfassung von Anforderungen bis hin zur Verwaltung von Datenbanken. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Buches ist die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Citizen-Developern. Es werden bewährte Methoden und Empfehlungen für eine effektive Zusammenarbeit aufgezeigt, um das volle Potenzial von Low-Code-Entwicklungswerkzeugen auszuschöpfen. Abgerundet wird der Leitfaden mit wertvollen Empfehlungen zur Bewältigung der Herausforderungen, die mit der Verwendung von Low-Code-Entwicklungswerkzeugen einhergehen. Egal ob erfahrener Entwickler oder Einsteiger in die Welt der Low-Code-Entwicklung, dieses Buch bietet eine umfassende und praxisorientierte Anleitung für die Entwicklung innovativer Anwendungen. „Low-Code-Entwicklung - Potential, Chancen, Risiken“ ist ab sofort erhältlich und verspricht, Entwicklern aller Erfahrungslevel dabei zu helfen, ihr Potenzial in der Anwendungsentwicklung voll auszuschöpfen. Tauchen Sie ein in die Welt des Low-Code und entdecken Sie neue Wege, um innovative Anwendungen zu entwickeln. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://buch.forestier.de oder https://www.bod.de/buchshop/low-code-entwicklung-potential-chancen-risik... Über den Autor:

Marco Forestier ist ein renommierter Experte im Bereich der Anwendungsentwicklung und hat umfangreiche Erfahrung mit Low-Code-Technologien. Als Autor und Berater unterstützt er Unternehmen dabei, ihre Entwicklungsmöglichkeiten zu optimieren und innovative Anwendungen zu schaffen. Über ForestierSoftware Vorname

Marco Nachname

Forestier Adresse

Forestier Software

Software-Entwicklung nach Maß

Am Mittelweg 18

55126 Mainz Homepage

https://www.Forestier.de Branche

Software-Entwicklung Komplettes Benutzerprofil betrachten