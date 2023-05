Startseite PrüfExpress - innovative Software zur Prüfung von Arbeitsmitteln Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-05-24 16:32. Die innovative Softwarelösung bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und umfangreiche Funktionen, um den Prüfprozess zu optimieren und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßige Prüfungen von Arbeitsmitteln durchzuführen, um mögliche Gefahrenquellen zu identifizieren und zu beseitigen. Eine manuelle Planung und Dokumentation dieser Prüfungen ist dabei zeitaufwändig und fehleranfällig. Die Software PrüfExpress der Firma Graubner vereinfacht diesen Prozess erheblich. Sie ermöglicht eine effiziente Planung und Organisation der Prüfungen, automatische Erinnerungen für anstehende Prüftermine und eine umfassende rechtssichere Dokumentation der durchgeführten Prüfungen. Die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert die Bedienung und ermöglicht eine schnelle Erfassung von Prüfdaten. Zudem können Prüfprotokolle einfach generiert und archiviert werden. "Mit unserer Software unterstützen wir Unternehmen, den Prüfprozess zu optimieren und die Arbeitssicherheit zu verbessern", sagt Sebastian Graubner, Geschäftsführer der Graubner Industrie-Beratung GmbH. "Unsere Lösung bietet eine effiziente und transparente Möglichkeit, Prüfungen von Arbeitsmitteln durchzuführen und alle relevanten Informationen zu dokumentieren. Dadurch können Unternehmen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und ihre Mitarbeiter vor möglichen Gefahren schützen." Die Software PrüfExpress ist sowohl für kleine als auch für große Unternehmen geeignet und kann flexibel an die individuellen Anforderungen angepasst werden. Sie ist webbasiert und kann ohne zusätzliche Installation direkt über den Browser und mit einer App auf dem Mobiltelefon oder Tablet genutzt werden. Dies ermöglicht einen standortunabhängigen Zugriff auf alle relevanten Daten und eine einfache Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen. PrüfExpress ist eine innovative und führende Software für die Prüfung von Arbeitsmitteln. Die Software zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, umfangreiche Funktionen und eine flexible Anpassbarkeit aus und wird bereits seit über 17 Jahren erfolgreich in großen Unternehmen eingesetzt. Weitere Informationen zur Software von PrüfExpress finden Interessenten auf der Webseite https://pruefexpress.de. Dort können sie detaillierte Produktinformationen abrufen, eine kostenlose Demo-Version anfordern und Kontakt zu den Experten von PrüfExpress aufnehmen, um ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen. Das Unternehmen Graubner wurde 1995 gegründet und etablierte sich innerhalb kurzer Zeit durch innovative Dienstleistungen und Lösungen für die Industrie. Eine der zentralen Kompetenzen ist die Arbeitssicherheit und die Prävention von Unfällen sowie Hygiene und Umwelt. Weitere wichtige Säulen des Unternehmens sind das Instandhaltungsmanagement und die auf die Kernkompetenzen abgestimmte Entwicklung von Softwarelösungen durch interne IT-Spezialisten. Kontakt

