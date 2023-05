Startseite Keeper Security führt Multi-Cloud-Passwort-Rotation ein und ermöglicht Unternehmen die automatische Aktualisierung von Berechtig Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-05-24 15:36. Die Rotation der Systemanmeldeinformationen verringert das Risiko

von passwortbasierten Cyberangriffen und Datenverletzungen München, 24. Mai 2023 - Keeper Security (https://www.keepersecurity.com/), führender Anbieter von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Cyber-Security-Lösungen zum Schutz von Passwörtern, privilegiertem Zugang, Daten und Verbindungen, gibt heute die Einführung von Password Rotation (https://www.keepersecurity.com/solutions/password-rotation/) bekannt, einer neuen Funktion, die es Unternehmen ermöglicht, Service Accounts und andere privilegierte Anmeldeinformationen automatisch bei Bedarf oder nach einem Zeitplan sicher zu ändern. Die neue Passwort-Rotationsfunktion von Keeper ermöglicht es Unternehmen, das Ändern und Zurücksetzen von Systemanmeldeinformationen zu automatisieren, inkl. Active Directory-Servicekonten, Azure AD-Konten, AWS IAM-Konten, SSH-Schlüssel, Datenbankpasswörter, lokale Windows-Benutzer, Linux-Benutzer, Mac-Benutzer etc. Die Passwort-Rotation ist die jüngste Erweiterung der Privileged Access Management (PAM) Lösung der nächsten Generation. KeeperPAM wurde von den Cybersecurity Excellence Awards als Gold Winner 2023 und von den Global Infosec Awards als umfassendste PAM-Lösung ausgezeichnet. KeeperPAM revolutioniert das Privileged Access Management durch die Bereitstellung umfassender PAM-Funktionen, einschließlich der Verwaltung von Passwörtern, Geheimnissen und Verbindungen auf Unternehmensniveau in einer einheitlichen Plattform. Durch die Einführung der automatischen Passwortrotation wachsen die Möglichkeiten von KeeperPAM weiter. KeeperPAM wurde entwickelt, um den wachsenden Bedarf der Cyber-Security-Branche an modernen Lösungen, die kosteneffizient, einfach zu implementieren und für Endanwender attraktiv sind, zu befriedigen. Die jüngste Umfrage von Keeper zum "Privileged Access Management: User Insights on Cost & Complexity" (https://www.keepersecurity.com/privileged-access-management-complexity-r...) hat ergeben, dass mehr als die Hälfte aller IT- und Sicherheitsverantwortlichen (56 Prozent) versucht haben, eine traditionelle PAM-Lösung einzusetzen, diese aber nie vollständig implementiert haben. Von diesen 56 Prozent gaben 92 Prozent an, dass die Lösung zu komplex war. Im Gegensatz zu herkömmlichen PAM-Lösungen wird die Passwort-Rotationsarchitektur von Keeper über den Cloud-basierten Tresor und die Konsolenschnittstelle verwaltet und zwar mit dem Keeper Gateway Service, einer smarten Komponente, die in der Cloud- und On-Premise-Umgebung des Kunden installiert wird. Der Gateway-Service und die neue Multi-Cloud-Routing-Infrastruktur von Keeper verwenden native Protokolle zur Implementierung der Rotation und erfordern keine Firewall-Änderungen durch die Sicherheitsteams. "Administrative Passwörter müssen regelmäßig und automatisch aktualisiert werden, um das Risiko von Passwortverstößen und Cyberangriffen zu verringern. Herkömmliche PAM-Tools mit Passwort-Rotationsfunktionen sind oft teuer und schwer zu implementieren", sagt Craig Lurey, CTO und Mitbegründer von Keeper Security. "Dadurch sind Unternehmen, die sich diese Lösungen nicht leisten können oder sie noch nie vollständig eingesetzt haben, verwundbar. Wir freuen uns, dieses Risiko mit einer erschwinglichen, modernen und eleganten Lösung zu minimieren, die jeden Anwender und jedes Gerät in einer Organisation schützt." Die Passwort-Rotation bietet Anwendern folgende Funktionen: - Automatisches Rotieren von Anmeldeinformationen für Maschinen, Service-Accounts und Benutzerkonten in der gesamten Infrastruktur sowie das Planen von Rotationen zu einem beliebigen Zeitpunkt.

- Aktionen nach der Rotation durchführen, wie z. B. den Neustart von Services oder die Ausführung anderer Anwendungen nach Bedarf.

- Sichere Speicherung aller Anmeldedaten im Keeper Vault sowie Kontrolle und Prüfung des Zugriffs auf die Anmeldedaten.

- Protokollierung sämtlicher Aktionen im Advanced Reporting and Alerts Module (ARAM) von Keeper und bei SIEM-Drittanbietern.

- Erstellung von Compliance-Berichten über gemeinsam genutzte privilegierte Konten. Die Passwort-Rotation von KeeperPAM ist über den Web-Tresor, die Desktop-App für Windows/Mac/Linux und die Verwaltungskonsole verfügbar. Mit dieser neuen Funktion können Administratoren die Rotation für Anwender und Datensätze durchgängig verwalten, Gateways erstellen, Cloud-Umgebungen konfigurieren und den Zugriff mit geringsten Rechten durchsetzen. Die Passwort-Rotation als Teil von KeeperPAM unterstützt die Zero-Knowledge- und Zero-Trust-Architektur von Keeper, die Daten immer auf lokaler Geräteebene ver- und entschlüsselt. Über Keeper Security Inc.

Keeper Security verändert die Art und Weise, wie Menschen und Organisationen auf der ganzen Welt ihre Passwörter, Geheimnisse und vertraulichen Informationen schützen. Die benutzerfreundliche Cybersecurity-Plattform von Keeper basiert auf der Grundlage von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Sicherheit, um jeden Benutzer und jedes Gerät zu schützen. Die Lösung ist in wenigen Minuten einsatzbereit und lässt sich nahtlos in die Systemumgebung integrieren, um Datenschutzverletzungen zu verhindern, Helpdesk-Kosten zu senken und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Keeper genießt das Vertrauen von Millionen von Einzelpersonen und Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt und ist der führende Anbieter von erstklassigem Passwortmanagement, Geheimnismanagement, privilegiertem Zugriff, sicherem Fernzugriff und verschlüsseltem Messaging. Schützen Sie, was wichtig ist, auf KeeperSecurity.com. Kontakt

Keeper Security Inc.

Anne Cutler

820 W Jackson Blvd Ste 400

60607 Chicago

001 872 401 6721

