Startseite Wirkung der Online-Präsenz verstärken Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-05-24 11:47. Agentur PR-Helden berät lokale Dienstleistungs- und Einzelhandelsbetriebe auf dem Weg zu neuer Kundschaft und mehr Umsatz Viele lokale Unternehmer und Unternehmerinnen bezeichnen die Situation ihres Ladengeschäfts oder ihrer Praxis als suboptimal. Schlechtes Empfehlungsmanagement, veraltete Onlineauftritte und fehlende Ansprache der zielgruppenrelevanten Kundschaft zählen zu den Gründen für Stagnation. Dass sich Aufbau und Pflege einer Webseite, der Ruf im Netz und das Auseinandersetzen mit Suchmaschinen auch für Player abseits des Onlinehandels lohnt, dafür steht die Dorstener Agentur PR-Helden ein. "Wer Friseure, Ärzte oder Restaurants in der Nähe sucht, befragt bekannte Internet-Plattformen und trifft anhand von online abrufbaren Daten schnelle Entscheidungen", weiß Gründer und Geschäftsführer Mirko Altevogt. Mittelsmann Google Mit knapp 90 % Marktanteil in Deutschland behauptet sich Google als beliebteste Suchmaschine: Wer Informationen sucht, googelt. Darum ist es außerordentlich wichtig, dass sich das lokale Unternehmen online ganz transparent und von der besten Seite zeigt. Einladende Texte und Fotos, Adress- und Kontaktdaten, Öffnungszeiten und Homepage gehören zu einem aussagekräftigen Profil auf Google. Inhabende geben hier außerdem Auskunft über Neuigkeiten, bevorstehende Events sowie Wegbeschreibungen. Der Mensch als visuell veranlagtes Wesen behält das mit dem Auge Erfahrene länger im Gedächtnis. Warum also nicht einen virtuellen Rundgang durchs Unternehmen integrieren? Die Verweildauer der Surfenden steigt so auf der Webseite um das Fünffache. Interaktive Touren lassen sich sogar in Google einbinden. Dank einer 360-Grad-Panorama-Tour mit klickbaren Wegmarken schlendert die Kundschaft rund um die Uhr durch die Räume. Sterne? Gerne! Als das Salz in der Suppe gelten die Kundenrezensionen, da viele sie als ausschlaggebendes Kriterium für einen Besuch sehen. Kontinuierliche Bewertungen auf 4- bis 5-Sterne-Niveau mit lobenden Worten auf Google schüren Vertrauen in die Qualität der Adresse. Tatsächlich rezensieren Gäste jedoch gern nach negativen Eindrücken. Ob gerechtfertigt oder nicht - 1-Sterne-Bewertungen drücken den Sterne-Schnitt und kosten Kunden sowie Umsatz. "Mit einem Rechtsanwalt gelingt es oft, gegen diese Bewertungen vorzugehen", so Altevogt. Zufriedene Kunden zu einem schriftlich geäußerten Lob zu bewegen, setzt ein Agieren der Mitarbeitenden voraus. PR-Helden-Gründer Altevogt nennt es "einen unaufdringlichen Stups zur richtigen Zeit". Der passende Augenblick hängt von der Branche des Unternehmens ab - als Zielgruppe eignen sich aber immer begeisterte Kunden und Kundinnen. So nutzt beispielsweise ein Kellner die Gunst der Stunde, indem er gutgelaunten Gästen beim Abräumen eine Empfehlungskarte mit QR-Code zur sofortigen Bewertung an die Hand gibt. Über PR-Helden

Mirko Altevogt gründete 2017 die PR-Helden GmbH. Die Online-Marketing-Agentur mit Sitz in Dorsten (NRW) beschäftigt knapp 30 Mitarbeitende und fokussiert mit maßgeschneiderten Lösungen lokale Unternehmen, die sich Neukunden und ein Umsatzplus wünschen. Bei der lokalen Suche in Google & Co. prominent dazustehen wünschen sich Ärzte, Hotels, Restaurants, Handwerksfirmen, Floristen, Optiker u.v.m. Zertifiziert als Google Street View Trusted bringen die Spezialisten ihren Klienten mehr Online-Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Zu ihren Online-Lösungen gehören u.a. die Helden-Tour, ein virtueller 360-Grad-Rundgang durchs Unternehmen, das Empfehlungsprogramm Regiosterne-Held, der Profil-Held für ein optimales Firmenprofil auf Google oder die Reputationshilfe Prestige-Held.

PR-Helden GmbH

Mirko Altevogt

Wienbachstraße 42

46286 Dorsten

+49 208 30995472

https://www.pr-helden.de Pressekontakt

Borgmeier Public Relations

Jörg Wiedebusch

Rothenbaumchaussee 5

20148 Hamburg

+49 40 413 096 27

