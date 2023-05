Startseite BusinessCode erfolgreich auf transport logistics in München Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-05-24 10:21. Die transport logistics ist eine der größten Logistik-Messen der Welt. Dort ausstellen zu dürfen, ist etwas Besonderes und so hat man sich bei BusinessCode (https://www.business-code.de/) und seinem Start-up BlueBox Systems (https://bluebox-systems.com/) gefreut, dass die Messe ein voller Erfolg gewesen ist. 24.05.2023 BusinessCode war mit seinem Start-up BlueBox Systems als Teil von Your German Logistics vom 9. bis 12. Mai in München. "Wir wurden aus einer Vielzahl an Logistik-Start-ups dafür ausgewählt", erklärt BusinessCode CEO Martin Schulze stolz. Als Teil eines großen Gesamtstandes war das Team von BusinessCode auf der "transport logistics", einer der größten Logistik-Messen der Welt, erfolgreich unterwegs. "BusinessCode hat über 20 Jahre Erfahrung in der Digitalisierung von Logistikprozessen", erklärt Schulze. "Der Besuch war für uns sehr erfolgreich. Zum einen haben wir viele bekannte Gesichter getroffen, zahlreiche alte Bekannte gesprochen, zum anderen konnten wir neben unserem Start-up BlueBox Systems auch BusinessCode und seine Logistikkompetenz präsentieren." Die Messe hat gezeigt, dass Digitalisierung eines der zentralen Themen in der Logistik ist. "Die Digitalisierung der Logistik wird immer wichtiger", weiß Martin Schulze. Besonders starkes Interesse herrscht an Logistikdaten, der Automatisierung von Prozessen und der Transparenz über die gesamte Logistikkette. "Immer mehr Projekte werden gestartet, es herrscht immer mehr Interesse an solchen Themen", erklärt Martin Schulze, der selbst auf der Messe viele Gespräche dazu führte. "Individuelle Software-Lösungen werden immer häufiger angefragt. BusinessCode bietet dafür die passende Expertise und entsprechend qualitativ hochwertige Lösungen." BusinessCode bewies auf der Messe einmal mehr, Digitalisierungsexperten in der Logistik zu sein. Neben Individuallösungen für Logistikprozesse bieten die IT-Experten maßgeschneiderte Lösungen für entsprechende Unternehmensprozesse. BusinessCode verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden wie DHL und aramex. "Unsere Individuallösungen werden stetig weiterentwickelt, auch wenn sie im täglichen Gebrauch sind", erklärt Schulze. Auf der transport logistics war BusinessCode ein wichtiger Ansprechpartner, wenn es um Individualentwicklungen ging. "Wir haben viele Gespräche geführt, konnten beraten und uns selbst einen Überblick über den aktuellen Status der Digitalisierung in der Logistikbranche verschaffen", schließt CEO Schulze, der sich bereits auf die nächsten Messebesuche freut. Seit über 20 Jahren steht BusinessCode für maßgeschneiderte IT-Lösungen. Tagtäglich arbeiten mehr als 20.000 User national und international mit Software des Bonner IT-Dienstleisters. Nähe und Erreichbarkeit zeichnen BusinessCode ebenso aus wie Know-how und Kompetenz der langjährig im Unternehmen tätigen Mitarbeiter.

Die Basis der individuellen und auf die Kundenwünsche abgestellten IT-Lösungen, bildet die hauseigene Software-Library, sie ist das Ergebnis der langjährigen Arbeitsweise von BusinessCode. Je nach Aufgabenstellung und Kundenanforderung wird die Softwarelösung entsprechend flexibel gestaltet, um erweiterbar zu sein. Dies sorgt für eine weitgehende Unabhängigkeit der Kunden.

Modernste Technologien gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung und bewährten Lösungsideen, arbeitet BusinessCode daran, seine Kunden national wie international noch erfolgreicher zu machen. Firmenkontakt

