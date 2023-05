Startseite So wird der Grillabend zum Hit Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-05-24 10:00. Mit dem Kyocera Hobelset spielend leicht Gemüse zubereiten Die Grillsaison steht endlich wieder vor der Türe. Nichts passt wohl besser zu einem saftigen Steak als Grillgemüse oder ein leichter Gurkensalat. Das sechsteilige Hobelset von Kyocera eignet sich perfekt für die Zubereitung von Gemüse für einen Grillabend mit Familie und Freunden. Egal, ob Zerkleinern oder Schneiden von Kartoffeln, Zwiebeln, Gurken, Paprika oder Zucchini, die scharfen Keramikklingen des Hobelsets machen präzises und gleichmäßiges Arbeiten in der Küche spielend leicht. Mit den unterschiedlichen Aufsätzen, wie dem Universalhobel oder dem Julienne Hobel wird der Lieblingssalat oder das Ratatouille zum absoluten Hit. Das Gemüse gleitet für absolut präzise Schnitte über die Klinge, ohne daran zu zerren oder zu reißen. Einem gelungenen Grillabend zum perfekten Tagesausklang steht also nichts mehr im Wege. Kyocera Hobelset, 6-teilig (CSN-550)

- Das Kyocera Slicer Set besteht aus zwei Hobeln, einer Reibe, einem Fingerschutz sowie einer praktischen Aufbewahrungsbox.

- Kompakte Hobelbox mit drei Einsätzen und Auffangbehälter.

- Sicheres Arbeiten dank rutschfestem Sockel.

- Preis: 79,95 EUR Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 26 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Elektronik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten, Solarsystemen und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht. KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen sowie Kommunikationstechnologie. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 297 Tochtergesellschaften (31. März 2023). Mit etwa 81.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Netto-Jahresumsatz von rund 13,87 Milliarden Euro. Auf der "Global 2000"-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2022 belegt Kyocera Platz 665 und zählt laut Wall Street Journal zu den "The World's 100 Most Sustainably Managed Companies". Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert und bereits zum siebten Mal von Clarivate als "Top 100 Global InnovatorTM 2023" als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt. Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 685.000 Euro pro Preiskategorie). Firmenkontakt

