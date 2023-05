Startseite Harald de Vries bietet strategische Lösungen zur Insolvenzprävention und Unternehmenssicherung Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-05-24 02:31. In seinem neuesten Buch "Finanzierungserfolg für Unternehmer: Die besten Strategien und Optionen" präsentiert Harald de Vries, innovative Lösungen zur Insolvenzprävention und Unternehmenssicherung. De Vries diskutiert die unangenehme Wahrheit der Unternehmensgründung: die hohe Insolvenzrate. Statistiken zeigen, dass 20-30% der Startups im ersten Geschäftsjahr scheitern, und innerhalb der ersten fünf Jahre steigt diese Zahl auf etwa 50%. In Kapitel "Insolvenzversicherung" legt De Vries die Bedeutung von Insolvenzprävention und Unternehmenssicherung dar. Obwohl eine tatsächliche "Insolvenzversicherung" nicht existiert, bietet de Vries eine strategische Methode zur Absicherung des Unternehmens, die er als "selbstgebaute Insolvenzversicherung" bezeichnet. Diese "Insolvenzversicherung" besteht aus einer Reihe von Gesellschaften, die unter einer Holdinggesellschaft gegründet werden und verschiedene Aspekte des Unternehmens, wie Immobilien, Patente, Datenbanken und Maschinen, verwalten. Diese Struktur hilft dabei, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und die finanziellen Auswirkungen einer möglichen Insolvenz zu minimieren. De Vries betont, dass diese Strategie sowohl für neue als auch für bestehende Unternehmen geeignet ist, obwohl die Umsetzung für bestehende Unternehmen komplexer sein kann. Er ermutigt Unternehmer, sich frühzeitig mit dem Thema Insolvenzprävention auseinanderzusetzen und strategische Pläne zur Sicherung ihres Unternehmens zu entwickeln. "Finanzierungserfolg für Unternehmer: Die besten Strategien und Optionen" ist eine entscheidende Ressource für Unternehmer, die ihre Unternehmen vor den realen Gefahren der Unternehmensführung schützen wollen. De Vries kombiniert seine umfangreiche Erfahrung und sein Wissen, um Unternehmern die Werkzeuge und Strategien zu bieten, die sie benötigen, um die größten Herausforderungen auf dem Weg zur erfolgreichen Führung ihres Unternehmens zu meistern. Das Buch bietet neben dem Theorieteil, der (fast) alle Finanzierungsarten, deren Vorteile und Nachteile erläutert, im Praxisteil einen detaillierten Ratgeber, der erklärt, wie Unternehmer garantiert an Kapital kommen. Im dritten Teil gibt es umfangreiche Datenbanken mit 40.000 Investoren- und 4.000 Pressekontakten , Vorlagen von Term Sheets, Letter of Intent und Verträgen, dazu Beispiele von Businessplänen, Pitchdecks, Investor Fact Sheets, 500 Finanzierungsressourcen, Know How Quellen, Unternehmer-Tools, Startup-Discounts und vieles mehr. Eine Leseprobe und das Inhaltsverzeichnis gibt es hier: https://link.l-capital.uk/leseprobe Über den Autor:

Harald de Vries, der Autor des Buches "Finanzierungserfolg für Unternehmer: Die besten Strategien und Optionen" verfügt über umfangreiche Expertise im Bereich der Unternehmensfinanzierung. Mit jahrelanger praktischer Erfahrung und fundiertem Fachwissen unterstützt er Unternehmer dabei, die richtigen Finanzierungsoptionen zu identifizieren und erfolgreich umzusetzen. Seine klaren und praxisorientierten Ratschläge haben bereits vielen Unternehmern geholfen, ihre Finanzierungsziele zu erreichen. Über das Buch:

"Finanzierungserfolg für Unternehmer: Die besten Strategien und Optionen" ist ein Leitfaden für Unternehmer, die nach den besten Finanzierungsmöglichkeiten suchen. Mit praxisnahen Ratschlägen und fundierten Informationen hilft das Buch dabei, die richtige Herangehensweise an die Finanzierung zu entwickeln. Es ist als Taschenbuch und als E-Book erhältlich. Hinweis für die Redaktion:

