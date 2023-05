Startseite Solutiance AG: Hauptversammlung unterstützt Kurs des Vorstands Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-05-23 16:25. Potsdam (23.05.2023) - Beschlussvorschläge mit deutlicher Mehrheit angenommen

- Vorstand präsentiert den Weg zum Break Even

- Breite Kundenbasis kompensiert aktuelle Herausforderungen in der Immobilienwirtschaft Die Aktionäre der Solutiance AG haben bei der Hauptversammlung der Gesellschaft am 19. Mai 2023 mit deutlicher Mehrheit die Anträge von Vorstand und Aufsichtsrat zur weiteren Entwicklung der Gesellschaft unterstützt. Nach den guten Ergebnissen des ersten Quartals und einer weiterhin dynamischen Entwicklung der Angebotspipeline blickt der Vorstand weiterhin optimistisch in die Zukunft. Nachdem der Monat März bereits profitabel abgeschlossen werden konnte, geht der Vorstand davon aus, im Laufe des Jahres ein Quartal profitabel abschließen zu können. Die aktuellen Herausforderungen in der Immobilienwirtschaft machen sich auch bei Solutiance durch weiter verlängerte Entscheidungszyklen bemerkbar. Die seit Mitte 2021 deutlich verbreiterte Kundenbasis kompensiert diesen Effekt aber bisher. Der Vorstand hält deshalb an seiner Umsatzprognose von 5,6 Mio. EUR mit einem Korridor von +/- 10% für das Jahr 2023 fest. Weil die im Mai abgeschlossene Kapitalerhöhung nicht voll platziert werden konnte, besteht weiterer Kapitalbedarf. In Abhängigkeit von Geschäftsentwicklung und Entwicklung des Aktienkurses der Solutiance AG prüft der Vorstand Finanzierungsalternativen, zu denen auch eine weitere Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zählt. Dafür hat die Hauptversammlung den erforderlichen Beschluss gefasst. Die Präsentation des Vorstands finden Sie unter: solutiance.com/wp-content/uploads/2023/05/230519-Praesentation-Vorstand-HV.pdf Die Abstimmungsergebnisse sind unter solutiance.com/wp-content/uploads/2023/05/230523-Abstimmungsergebnis.pdfabrufbar . Diese und weitere Informationen zur Ordentlichen Hauptversammlung 2022 finden Sie auf der Website der Solutiance AG ( www.solutiance.com) unter dem Reiter "Corporate Governance": solutiance.com/investoren-corporate-governance (dort im Bereich "Hauptversammlungen" unter "Ordentliche Hauptversammlung vom 19. Mai 2023"). Aussender:

Solutiance AG

Großbeerenstraße 179

14482 Potsdam

Deutschland Ansprechpartner:

Investor Relations

Tel.: +49 331 867193 00

E-Mail: investor-relations@solutiance.com

