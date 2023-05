Startseite Gelingen Juggernaut Exploration 2023 gleich zwei Goldentdeckungen? Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-05-23 13:41. Juggernaut wird dieses Jahr auf allen seinen Projekten bohren. Experten sehen das Potenzial auf mehrere Goldentdeckungen. Goldexplorer Juggernaut Exploration (TSXV JUGR / WKN A2PTXU) schaltet einen Gang hoch. Nachdem das Unternehmen vor Kurzem rund 3 Mio. Dollar an frischem Kapital eingesammelt hat, mobilisiert man nun Crews und Bohrgeräte für die Saison 2023 - und zwar auf allen drei Liegenschaften Midas, Empire und Bingo! Insgesamt sollen rund 6.500 Bohrmeter absolviert werden, und Juggernaut stehen dabei zahlreiche "jungfräuliche" Bohrziele zur Verfügung, die nach Ansicht des Unternehmens alle über großes Potenzial auf eine Entdeckung verfügen. Dr. Quinton Hennigh von Crescat Capital, die Gesellschaft beteiligte sich auch an der jüngst abgeschlossenen Finanzierung, fungiert als Special Technical Advisor für Juggernaut (und als technischer Berater für alle Gold- und Silberbeteiligungen von Crescat) und freut sich sehr, dass Juggernaut jetzt - vergleichsweise früh im Jahr - die Explorations- und Bohraktivitäten angestoßen hat. Der anerkannte Experte glaubt, dass Juggernaut angesichts der potenziell hochgradigen und großflächigen Ziele - insbesondere auf Midas und Empire - sowie der zuletzt positiven Entwicklung des Rohstoffsektors dieses Jahr eine der spannendsten Explorationsgeschichten British Columbias werden könnte. Dr. Hennigh zeigt sich zuversichtlich, dass das Unternehmen in dieser Explorationssaison gleich zwei beachtliche Entdeckungen machen könnte! Lesen Sie hier den ganzen Artikel:

Gelingen Juggernaut Exploration 2023 gleich zwei Goldentdeckungen? Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Juggernaut Exploration halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen Juggernaut Exploration und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland fon ..: +49 (0)40 - 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Pressekontakt: GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg fon ..: +49 (0)40 - 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten