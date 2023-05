Startseite Learntec 2023: WEKA Media stellt seine digitalen Weiterbildungslösungen vor Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-05-23 13:07. Kissing, 23. Mai 2023 - Vom 23. bis 25. Mai 2023 stellt das Kissinger Fachmedienhaus WEKA Media auf der Learntec, der Leitmesse für digitale Bildung, sein breit gefächertes Angebot an innovativen digitalen Weiterbildungslösungen vor. Schwerpunkte der WEKA-Präsentation in Halle 1 auf Stand D38 des Karlsruher Messegeländes sind dabei die multimedialen "WEKA WebTrainer", das Lernmanagementsystem "WEKA LMS" sowie das Online-Trainingsprogramm "ELUCYDATE". Das Fachmedienhaus WEKA Media ist ein Full Service-Anbieter rund um die digitale Weiterbildung in Unternehmen. Auf der Learntec 2023 präsentiert das Experten-Team in Halle 1 auf Stand D38 seine breite Produktpalette. Im Mittelpunkt der WEKA-Präsentation stehen dabei folgende Produkte: WEKA-WebTrainer für die Durchführung von Sicherheitsunterweisungen

Seit Jahren gehört die Unterstützung von Unternehmen bei der Durchführung und Dokumentation von Sicherheitsunterweisungen zu den Kerngeschäften von WEKA Media. Die moderne Generation WEKA-WebTrainer unterstützt die Nutzer bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Unterweisungspflichten mit von bewährten Experten fundiert aufbereitetem Wissen, kompakten, multimedialen Lerneinheiten und interaktiven Lernelementen. Dabei haben sie die Wahl aus über 70 - sofort und in unterschiedlichen Dateiformaten (SCORM, xAPI) zur Verfügung stehenden - Standardkursen in Deutsch und Englisch, z.B. zu den Themen Arbeitsschutz, Compliance oder Datenschutz. WEKA-LMS

Das Lernmanagementsystem von WEKA Media "WEKA LMS" wurde kürzlich von der Redaktion des eLearning Journals mit der Note "Sehr gut" ausgezeichnet. Es basiert praxisgerecht auf der vorkonfigurierten Open-Source-Lösung "ILIAS" und steht als "Software as a Service" (SaaS) zur Verfügung, sodass eine umständliche Installation entfällt und eine Implementierung in kurzer Zeit möglich ist. Zeitgleich bietet es eine große Auswahl an Einstellungs- und Konfigurationsmöglichkeiten. Mit mehreren Eigenentwicklungen können zeitaufwendige Prozesse automatisiert werden können, Das Hosting erfolgt DSGVO-konform in einem deutschen Rechenzentrum und im Hintergrund steht ein erfahrenes Team für den Support bereit. ELUCYDATE Online-Training für Soft Skills, Business Basics und Digitalkompetenz

Wer mit dem digitalen Wandel Schritt halten will, benötigt nicht nur fachliche, sondern auch umfangreiche persönliche Kompetenzen. Die mehrfach mit dem Comenius-EduMedia-Siegel ausgezeichnete Online-Trainingsplattform "ELUCYDATE" von WEKA Media bietet Unternehmen und deren Mitarbeitern in derzeit über 85 modular aufgebauten Kursen in drei Sprachen konzentriertes und anwenderorientiertes Business-Wissen für ein modernes und selbstorganisiertes Lernen. Die behandelten Themenbereiche gehen von Soft Skills über Business Basics bis zu Digitalkompetenzen. Bereits über 310.000 Lernende kann die Plattform aufweisen. Weitere Informationen zu den WEKA-Weiterbildungsangeboten:

www.weka-elearning.de WEKA Media GmbH & Co. KG ist eines der führenden Medienunternehmen in Deutschland im Business-to-Business- und Business-to-Government-Bereich. Das Unternehmen bietet Fach- und Führungskräften thematisch breit gefächerte praxisorientierte Lösungen für die tägliche Arbeit u.a. in den Bereichen Arbeitssicherheit, Architektur, Bauhandwerk, Datenschutz und Management. Das Spektrum der Produkte und Services reicht von Software-, Online- und Printprodukten bis hin zu E-Learning-Angeboten, Seminaren und Großkundenlösungen. WEKA Media ist ein Unternehmen der europaweit tätigen WEKA Group. Die unter dem Dach der WEKA Group geführten Medienunternehmen beschäftigen über 1000 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von rund 208 Millionen Euro.

