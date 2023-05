Startseite Sebastian Pinks Film ,,Miracle for Christmas" räumt in Rom und New York ab! Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-05-23 12:51. Der Kurzfilm "Miracle for Christmas" hat in diesem Jahr für Furore gesorgt und acht Preise hintereinander abgeräumt. Vier Auszeichnungen gab es in Rom, darunter als Bestes Drama, Bestes Schauspiel Duo für Sebastian Pink und Alica Hubiak, Bestes Filmposter und Bester Jung Schauspieler für Leon Beck. In New York konnte der Film ebenfalls vier Preise gewinnen, darunter Bestes Drama, Bester Schauspieler für Sebastian Pink, Bester Jung Schauspieler für Leon Beck und Beste Jung Schauspielerin für Joeline Kurtz. In den Hauptrollen des Films spielen Sebastian Pink, Alica Hubiak und Leon Beck. Weitere Rollen sind besetzt durch Dirk Rabe, Peter Baltes, Joeline Kurtz und Paul Beck. Der Film erzählt die Geschichte von Familie Wagner, die um das Leben von Nils (gespielt von Leon Beck) bangen muss, welcher nach einem Unfall im Koma liegt. Regie im Film "Miracle for Christmas" führte Nico Martinelli. Der Film wurde von der Produktionsfirma "Movie.Production" produziert und hat bereits auf zahlreichen internationalen Filmfestivals für Aufsehen gesorgt und bereits 12 Auszeichnungen erhalten. Den Trailer zum Film gibt es bei YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YQjt65BLgBM Movie.Production ist eine Filmproductionsfirma mit Sitz im Saarland. Kontakt

