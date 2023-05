Startseite Farbenfrohe Kunst für Lebens- und Arbeitsräume: Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-05-23 12:03. Eröffnung der Kleinen Galerie Windberg am 17. Juni 2023 Windberg, 10. Juni 2023 - Die Kleine Galerie Windberg feiert am 17. Juni 2023 ihre feierliche Eröffnung und lädt Kunstinteressierte ein, die farbenfrohen und kreativen Werke von Lishare Art zu entdecken. Inhaberin Bianka Maria Seidl präsentiert in den Räumlichkeiten der Galerie originale Kunstwerke und hochwertige, limitierte Kunstdrucke auf Leinwand oder Hahnemühle Künstlerpapier. Ein farbenfrohes Erlebnis für das Auge Die ausgewählten Bilder und Kreationen der Künstlerin Lishare bringen frische Energie und Freude in die Räume von Wohn- und Arbeitsbereich. Die Kleine Galerie Windberg, gelegen im malerischen Klosterdorf Windberg, macht es sich zur Aufgabe, die farbenprächtigen Werke in unterschiedlichen Größen für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Dabei steht die Kreativität, Originalität und Freude an der Farbe im Mittelpunkt des Unternehmens und der angebotenen Kunstwerke. Bei der Eröffnung der Galerie am 17. Juni 2023 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Inhaberin Bianka Maria Seidl lädt zum lockeren Get2gether ein, das bei schönem Wetter auch im Außenbereich der Galerie stattfindet. Hier können sich Interessierte über die ausgestellten Werke austauschen, die Künstlerin Lishare persönlich kennenlernen und die ausdrucksstarken Bilder und Kreationen live erleben. Kunst, die Räume zum Leben erweckt

Die Farbwelten der Künstlerin Lishare spiegeln pure Lebensfreude wider und schaffen eine angenehme Atmosphäre in den unterschiedlichsten Räumlichkeiten. Besonders geeignet sind die Kunstwerke für Wohnbereiche, in denen sie zur Wohnqualität beitragen und zum Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner beitragen. Aber auch in Arbeitsräumen setzen die Bilder von Lishare Art wohltuende Akzente, die zur Kreativität und Produktivität beitragen können. Neben der vielfältigen Ausstellung, die am Eröffnungstag von 11:00 bis 20:00 Uhr zu besichtigen ist, können die interessierten Besucherinnen und Besucher auch an weiteren Samstagen die Kleine Galerie Windberg zwischen 11:00 und 18:00 Uhr besuchen. Das hochwertige Angebot aus originalen Kunstwerken und limitierten Kunstdrucken ist aufgrund der exklusiven Öffnungszeiten eine echte Empfehlung für einen besonderen Wochenendausflug. "In unserer Kleinen Galerie Windberg wollen wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, sich inspirieren zu lassen und die Welt der Farben und Formen zu entdecken", sagt Bianka Maria Seidl, Inhaberin der Galerie. Mit der Eröffnung und dem Verkauf der farbenfrohen, verspielten und energiereichen Kreationen möchte sie sowohl Menschen als auch deren Räume bereichern und kunstvoll gestalten. Pressekontakt: Lishare Art

Homepage: www.biankaseidl.de Über uns: Die Kleine Galerie Windberg ist ein Unternehmen, das sich auf die Präsentation und den Verkauf von farbenfrohen, kreativen und energiereichen Kunstwerken der Künstlerin Lishare Art spezialisiert hat. In den Räumlichkeiten der Galerie erwartet die Besucherinnen und Besucher eine vielfältige Auswahl an originalen Kunstwerken und limitierten, hochwertigen Kunstdrucken auf Leinwand oder Hahnemühle Künstlerpapier. Das Unternehmen legt großen Wert auf Kreativität, Originalität und Freude an der Farbe und bietet Interessierten ein inspirierendes und ansprechendes Kunsterlebnis. Bianka Maria Seidl (geb. 1959) ist seit über 30 Jahren als selbstständige Chitektin im Bereich der energetischen Architektur sowie als Dozentin an der IHK, HWK und der TÜV-Akademie Süddeutschland tätig. Seit 2012 führt sie eine eigene Beratungspraxis im Klosterdorf Windberg, in der sie diverse Mentoring-Programme und eine Ausbildung in der schamanischen Ahnenarbeit anbietet. Sie veröffentlicht regelmäßig Artikel in Fachmagazinen, schreibt Bücher und malt Bilder unter ihrem Künstlernamen Lishare. Kontakt

