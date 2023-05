Startseite gbo datacomp: Erfolgreiche Factory-Tour bei HKR Roding Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-05-23 10:53. Ein voll besetztes Haus, rege Gespräche rund ums Thema Digitalisierung im Mittelstand: Bei HKR Roding, einem langjährigen Kunden von gbo datacomp (https://www.gbo-datacomp.de/), hieß es am 9.5.2023 "Türen auf, hereinspaziert, wir laden zur Factory-Tour." Die gemeinsame Veranstaltung von gbo datacomp und dem Mittelstand-Digital Zentrum Augsburg des VDMA war ein voller Erfolg.

Augsburg, 23.05.23 Bei HKR Roding, dem Experten für Dreh-, Fräs- und Schmiedeteile, drehte sich alles um das Thema Digitalisierung in der Produktion. "Interessante Gespräche, ein informativer Austausch, es hat Spaß gemacht", freut sich Michael Möller, Geschäftsführer der gbo datacomp. "Es gab viele Fragen rund um die "Digitalisierung im Mittelstand", zu der gbo datacomp einen wichtigen Beitrag leistet und dies schon seit Jahren," betont Möller.

Nachdem HKR Geschäftsführer Michel Rahn seine Vorstellung der HKR beendete, gab es Einblick in und Impulse aus der Wissenschaft. Das Fraunhofer IGCV berichtete über den Einfluss von KI, die aktuell bereits in weiten Teilen die Produktion unterstützt, z. B. durch Bilderkennung. Die anschließende Führung machte die Inhalte der Vorträge anschaulich und vermittelte den Nutzen von bisoftMES im Werk selbst. Michel Rahn und Michael Möller wechselten sich mit Erläuterungen ab, um zu demonstrierten, was genau umgesetzt wurde und wie Digitalisierung zum Vorteil aller in den Produktionsumgebungen des Mittelstandes wirken kann. Bei HKR bedeutete dies bspw. die Digitalisierung des Shopfloors, von der Erfassung der Maschinendaten und Auftragssteuerung in Verbindung mit SAP bis zu Kennzahlen und aktuellen Shopfloor-Informationen.

In der abschließenden Diskussion gaben Rahn und Möller Ausblicke auf die nächsten Digitalisierungsschritte in der Fertigung und leiteten so zur Diskussion mit den Gästen über. "Als MES-Experten wissen wir, worauf es ankommt, und können unsere Kunden unterstützen, Digitalisierung so umzusetzen, dass diese passt und den größtmöglichen Nutzen bietet", erläutert Möller, der sich bereits auf die nächste gemeinsame Veranstaltung freut, denn persönliche Gespräche schaffen Nähe und sorgen für ein gegenseitiges Verständnis. gbo datacomp gilt als Ideengeber der ersten Stunde im Bereich MES-Lösungen für mittelständische Produktionsunternehmen. Der Full-Service-Dienstleister verfügt über mehr als 30 Jahre Projekterfahrung im Produktionsumfeld des Mittelstandes. An fünf Standorten werden die Anforderungen der Kunden auf der Basis von Standardmodulen den Kundenbedürfnissen angepasst. Neben seiner modularen MES-Lösung bisoftMES solutions bietet der MES-Experte kundenindividuelles Consulting. Von der Einführung, über die Anlagenintegration bis hin zur praktischen Umsetzung von MES-Lösungen realisiert das mittelständische Softwarehaus alles aus einer Hand. Die ausgesuchte Branchenkompetenz spricht für sich. Derzeit betreut gbo datacomp weltweit mehr als 900 Systemlösungen mit über 20.000 Usern und mehr als 100.000 angeschlossenen Maschinen/Anlagen. Firmenkontakt

