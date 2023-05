Startseite SAS Customer Intelligence 360: Schneller und flexibler Zugang via AWS Marketplace Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2023-05-23 10:45. Heidelberg, 23. Mai 2023 -- SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI), stellt seine Martech-Suite SAS Customer Intelligence 360 ab sofort über den AWS Marketplace bereit. Marketers haben damit einen unmittelbaren und unkomplizierten Zugriff auf Advanced Analytics zur Optimierung ihrer Customer Experience. Die einfache Implementierung und Skalierbarkeit von SAS Customer Intelligence 360 auf AWS Marketplace versetzt sie in die Lage, ihre Daten maximal zu nutzen und die Erkenntnisse aus Analysen für die Gestaltung der Customer Journey einzusetzen. "SAS Customer Intelligence 360 ist eine bewährte Martech-Lösung, die Marketingexperten bereits seit vielen Jahren darin unterstützt, die Effektivität ihrer Kampagnen mit KI und Echtzeitentscheidungen zu erhöhen", erklärt Mona Chadha, Director of Infrastructure, Category Management and Partner Development bei AWS. "AWS freut sich, diese preisgekrönte Lösung Kunden weltweit anbieten zu können, die damit ihre Customer Experience verbessern." "Mit der Verfügbarkeit von SAS Customer Intelligence 360 im AWS Marketplace gewinnen beide Unternehmen", sagt Gerry Murray, Marketing and Sales Technology Research Director bei IDC. "AWS-Kunden haben Zugang zu besseren Martech-Funktionalitäten, und SAS profitiert von einem neuen Vertriebskanal." Zu den Anwendern von SAS Customer Intelligence 360 gehören so unterschiedliche Organisationen wie das Basketball-Team Orlando Magic, Unternehmen wie Telenor und Ulta Beauty oder gemeinnützige Initiativen wie The Nature Conservancy und World Wildlife Fund. "SAS Customer Intelligence 360 kann bereits seit Einführung der Lösung 2014 auch auf AWS betrieben werden. Diese Zusammenarbeit ist eine entscheidende Voraussetzung, damit wir unsere agile, marktführende SaaS-Plattform bereitstellen können", erklärt Mike Blanchard, Vice President of Customer Intelligence bei SAS. "Die aktuelle Listung im AWS Marketplace senkt noch einmal die Einstiegshürde für die Nutzung von SAS Customer Intelligence 360." Weitere Informationen zu SAS Customer Intelligence 360 im AWS Marketplace gibt es hier. circa 2.100 Zeichen SAS Institute GmbH

