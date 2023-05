Startseite Autoradio-einbau.eu Online Shop für Fremdradios im Auto Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-05-23 09:09. Österreichischer Online Shop für die Integration von Fremdradios in vielen Fahrzeugmarken mit europaweitem Versand Mit autoradio-einbau.eu gibt es einen österreichischen Online Shop für die Installation von Fremdradios im Fahrzeug. Angeboten werden eine reichhaltige Palette von Autoradio Einbausets für eine große Zahl von Fahrzeugtypen. Neben den erforderlichen Radiohalterungen werden alle für den Anschluss benötigten Adapterkabel oder Antennenadapter mit angeboten. Für Fahrzeuge mit Steuerung des Radios über das Lenkrad wird auch für Radio Nachrüstmodelle eine Integration angeboten und die Wiederherstellung der Funktionen über das Multifunktionslenkrad angeboten. Ein Adapter für Lenkradfernbedienung (https://autoradio-einbau.eu/product-category/adapter-fuer-lenkradfernbed...) stellt die Funktionen mit einem Radio eines Fremdherstellers für die Steuerung über das Lenkrad wieder her. Im Online Shop von autoradio-einbau.eu finden sie passende Einbausätze für 1 DIN oder Doppel DIN-Radios mit allem erforderlichen Kabel für eine Installation. So wird ihr neues Radio in kürzester Zeit fix im Armaturenbrett integriert, dabei müssen keine Kabel abgeschnitten werden alle Anschlüsse sind Plug and Play und können von Laien angesteckt werden. Der Shop verfügt über eine sichere Verbindung und ein verschlüsseltes SSL Zertifikat, bei einer Bestellung im Shop müssen keine persönlichen Kontodaten angegeben werden. Wir sind Mitglied der österreichischen Wirtschaftskammer. Sie haben ein 14-tägiges Rückgaberecht ab dem Zeitpunkt der Zustellung des Artikels und können so wenn ein Teil nicht passt jederzeit umtauschen oder zurücksenden. Wir liefern innerhalb der EU und in andere Europäische Länder, die Versandkosten werden bei der Bestellung im Shop im Warenkorb angezeigt. Die Lieferzeit ist von Land zu Land unterschiedlich in Österreich zwischen 2-5 Werktagen und in Europa je nach Land bis zu 7-10 Werktage, die Auslieferung findet von Österreich aus statt. Sie können unseren Support auch außerhalb der Öffnungszeiten kontaktieren, bei Fragen zu Artikeln und der Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug senden sie uns bitte eine E-Mail. Mit den Angaben zu Ihrem Fahrzeug können wir jederzeit die passenden Radiohalterungen und Adapterkabel für ein Autoradio-Einbauset (https://autoradio-einbau.eu/product-category/autoradio-einbauset/) passend zu Ihrem Modell und Baujahr bereitstellen. Je nach Ausstattung des Fahrzeuges werden neben einer Radiohalterung auch weitere Adapter benötigt, abhängig von der Grundausstattung des Soundsystems. Fahrzeuge mit Premium Soundsystemen wie Bose benötigen bei einem Wechsel des Radios zu einer Fremdmarke zusätzlich Soundsystem Aktivadapter (https://autoradio-einbau.eu/product-category/soundsystem-aktivadapter/), damit die Musik über die Lautsprecher mit einem Fremdradio wiedergegeben werden. Ohne Aktivadapter kommt kein Ton aus den bestehenden Lautsprechern in den Türen mit einem Fremdradio. Nutzen sie unseren Support für eine Beratung beim Tausch ihres Autoradios wir können die passenden Teile bereitstellen damit die perfekte Integration eines neuen Radios gelingt. Der Einbau ist in den meisten Fällen sehr einfach und kann mit passenden Entriegelungsbügeln je nach Fahrzeugmodell zum Beispiel bei Ford und Opel Modellen ganz leicht vom Fahrzeughalter durchgeführt werden. Testen sie unseren Service für ihr neues Autoradio. Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren. Firmenkontakt

autoradio-einbau.eu

Imrana Jashari

Ottmanacher Straße 8

9064 Magdalensberg

43 463 292 141

https://autoradio-einbau.eu/ Pressekontakt

autoradio-einbau.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907

https://autoradio-einbau.eu/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten