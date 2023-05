Startseite TBS Schweiz bringt eine neue Software-Plattform auf den Markt Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-05-23 09:09. TBS präsentiert BIOMANAGER ENTERPRISE: die Software-Plattform für eine effiziente Verwaltung biometrischer Daten und Produkte für sichere Zutrittskontrolle und Zeitmanagement. Die innovative Plattform, das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung, bietet eine umfassende Lösung zur Verwaltung und Überwachung von biometrischen Produkten und Daten.

Biometrische Geräte sind der beste Weg, um die Sicherheit zu erhöhen und die Identität von Personen zuverlässig zu überprüfen. Doch wie kann man alle biometrischen Lösungen effizient verwalten? Die Antwort lautet: BIOMANAGER ENTERPRISE - die neue Software-Plattform von TBS.

BIOMANAGER ENTERPRISE vereinfacht das Benutzer- und Gerätemanagement und bietet viele zusätzliche Funktionen, um auch anspruchsvolle Projektanforderungen zu erfüllen. Die Software garantiert Sicherheit, Effizienz und umfassende Funktionalität. Mit zusätzlichen Power-Paketen kann der Funktionsumfang erweitert werden.

Dank fortschrittlicher Sicherheitsmaßnahmen sorgt BIOMANAGER ENTERPRISE in Kombination mit TBS-Biometrie-Geräten dafür, dass alle Daten optimal geschützt sind. Die Plattform bietet fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen und Skalierbarkeit für große, standortübergreifende Installationen, und verfügbare Web-APIs erleichtern die Integration mit anderen Systemen. Eingesetzt bei Banken, Flughäfen, Verwaltungen, Data-Centers und weiteren Hochsicherheits-Bereichen mehr, bietet BIOMANAGER ENTERPRISE eine einzigartige Lösung für sicherste Personen-Identifikation.

"BIOMANAGER ENTERPRISE ist das Ergebnis unserer proaktiven Entwicklungsstrategie. Unabhängig davon, ob Sie eine Standalone- oder integrierte Lösung, eine On-Premise- oder Cloud-basierte Bereitstellung bevorzugen, die BIOMANAGER ENTERPRISE-Plattform bietet grösste Flexibilität und individuelle Anpassungsmöglichkeiten", so Stefan Schaffner CEO TBS.

Mehr über die neue Software-Plattform finden Sie hier: https://www.tbs-biometrics.com/de/biomanager-enterprise Über TBS

Touchless Biometric Systems (TBS) ist ein Schweizer Unternehmen, das für seine innovativen biometrischen Systeme weltweit bekannt ist. Besonders in den Bereichen Zutrittskontrolle und Workforce-Management wurden gemeinsam mit den Partnern von TBS vielfältige Lösungen geschaffen und bei Kunden implementiert. Auf Basis der patentierten, berührungslosen 3D-Fingerscan-Technologie und der leistungsstarken Softwareplattform 'BioManager ENTERPRISE' stellt TBS seinen Kunden eine Biometrie-Lösung zur Verfügung, die sehr einfach in bestehende Lösungen integriert werden kann und hochsicher garantiert, dass nur berechtigte Personen Zugang erhalten. Auch komplexe Arbeitsabläufe können durch erweiterte Integrations- und Anpassungsmöglichkeiten des Systems abgebildet werden. TBS hat eine internationale Präsenz mit 100 Partnern in mehr als 40 Ländern, darunter Siemens, Honeywell, dormakaba, Interflex/Allegion und Nedap. Die berührungslosen biometrischen Lösungen von TBS kommen in Flughäfen, Banken, Krankenhäusern, Regierungen und anderen Organisationen zum Einsatz. Der Publikation bis zum 22.08.2023 wird zugestimmt. Kontakt

Touchless Biometric Systems AG

Sabine Aufleger

Rietbrunnen 2

8808 Pfäffikon

+43 660 122 9494

