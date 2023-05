Startseite Bodenversand24 - NEU Designbeläge ECO+ COLLECTION PVC-frei Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-05-23 08:35. Die Designbeläge ECO+ COLLECTION sind frei von PVC. Weichmacher sind in diesem Produkt dank der naturalistischen Eigenschaften des Materials unnötig. PROJECT FLOORS einer der führenden und zukunftsorientierter Anbieter für Designbodenbeläge, hält mit seinen zertifizierten Kollektionen für nachhaltige Designböden und Umweltschutz an den Maximen fest, dass Umwelt- und Naturschutz wichtig sind. Nach langer Lebensdauer ist der Designboden komplett recycelbar. Bei der Herstellung des Vinylbelags werden eigene Produktionsabfälle verwertet. Somit werden Umweltaspekte berücksichtigt und die Umweltsituation kontinuierlich verbessert. Die Bodenbeläge sind emissionsarme Produkte, die die Raumluft nicht belasten. Die neue ECO+ COLLECTION (https://www.bodenversand24.de/search?sSearch=Project+floors+ECO%2B) steht für das noch bessere Gefühl - sie ist frei von PVC. Weichmacher sind in diesem Produkt dank der naturalistischen Eigenschaften des Materials unnötig. Die ECO+ COLLECTION wurde erfolgreich zertifiziert mit dem Indoor Air Comfort Gold Zertifikat für eine unbedenkliche Raumluft und dem Blauen Engel als Nachweis für ein nachhaltige und umweltfreundliches Produkt. Kein PVC, frei von Chlor, ohne Phthalate und andere Weichmacher, frei von Halogenen, emissionsarm, dennoch alle Vorteile eines Designbodens und recycelbar! Brillante und authentische Nachbildungen von Holz- und Steinoptiken bieten mit den unterschiedlichen Verlegevarianten nahezu unzählige Möglichkeiten für die Gestaltung der Räumlichkeiten. Auch im Hinblick auf Komfortmerkmale wie Fußwärme macht die ECO+ COLLECTION eine gute Figur. Der neue Designboden ist ökologisch sorgenfrei, strapazierfähig und leicht zu reinigen. All diese Vorteile stehen für ein gutes Wohngefühl. Dies unterstreicht der Onlinehändler Bodenversand24 und hat diese hervorragende Kollektion in sein Programm aufgenommen. Der Kunde kann seine Auswahl zwischen 14 Planken- und 6 Fliesendessins treffen. Mit einer Gesamtstärke von 2,5 mm und Nutzschicht von 0,30 mm ist ECO+ COLLECTION der ideale Renovierungsbelag. Der Klebstoff von WULFF, Power Tack 300 ist der Passende und diese Kombination bietet maximale Sicherheit für eine langlebige Nutzung. Für Fragen, die die Broschüre (https://www.bodenversand24.de/media/pdf/85/6f/2d/Project-Floor-Eco-_Broc...) von ECO+ nicht beantwortet, steht das Team von Bodenversand24 gerne zur Verfügung. Bodenversand24 | Europas großer Onlineshop für Bodenbeläge und Zubehör. Bodenbeläge von über 100 namhaften Herstellern und einem Produktsortiment mit mehr als 30.000 Artikeln!

Sei es die Renovierung Ihrer Wohnung oder ein Objekt aus dem Gewerbebereich. Wir bieten Ihnen für jedes Bauvorhaben einen passenden Boden. Jetzt Zubehör für deinen Boden einfach online kaufen unter www.bodenversand24.de Firmenkontakt

BV24 GmbH

Ulvi Atay

Reichenbachstr. 21-23

68309 Mannheim

062130735233

062130735235

http://www.bodenversand24.de Pressekontakt

BV24 GmbH

Ulvi Atay

Reichenbachstr. 21-23

68309 Mannheim

062130735233

062130735235

http://www.bodenversand24.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten