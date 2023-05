Startseite Riesen Gaudi beim "Spiel ohne Grenzen" Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-05-23 08:03. Soldatenkameradschaft Scholen ging mit generationsübergreifendem Spielespaß für Jung und Alt in die nächste Runde (Scholen, Niedersachsen) Wenn der Opa mit den Enkeln in einer Mannschaft startet, ist wieder Zeit für den großen Spaß bei "Spiel ohne Grenzen", dem lustigen Gaudi-Turnier, welches die SK Scholen aus dem Sulinger Land nun bereits zum achten Male ausrichtete. Und wieder starteten Gruppen aller Altersklassen bei herrlichem Sonnenschein, um in elf Geschicklichkeits- und Denkspielen als Team Punkte zu erringen. Da traten Familien mit drei Generationen gegen die Ü63 der Feuerwehr oder der Schützenverein-Gruppe an, die Dorfkinder fordern die Thekenkicker von Brand und die DRK-Damen maßen sich mit dem Team des SOVD. Dabei verblüfften die pfiffigen Teilnehmer die Spielleiter mit kreativen Lösungen und allerlei Tricks bei der Bewältigung der gestellten Aufgaben. Immer aber stand bei der Jagd nach Punkten der Spaß für Klein und Groß im Vordergrund; so wurde viel und laut gelacht.

Das leibliche Wohl kam natürlich auch nicht zu kurz, konnten sich die Wettkämpfer zwischendurch mit Bratwurst und Steakbrötchen stärken.

Nach der Siegerehrung - wobei eigentlich alle Sieger waren - folgte ein geselliges Beisammensein bis in die frühen Abendstunden. Und weil es wieder einmal so toll und lustig war, kündigte SK-Vorsitzender Ansgar Feldmann auf vielfachen Wunsch der Teilnehmer gleich eine Fortsetzung des "Spiel ohne Grenzen" im kommenden Jahr an. Die ersten Teams haben dann sogleich schon gemeldet.

