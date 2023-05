M-Files erreicht Zentaur-Status mit 100 Millionen Euro ARR

Weltweit führender Anbieter von Lösungen zum Informationsmanagement gehört damit zur Elite der SaaS-Unternehmen in Privatbesitz.

Ratingen, 23.5.2023 - M-Files, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zum Informationsmanagement, gibt das Erreichen des Zentaur-Meilensteins von 100 Millionen Euro jährlich wiederkehrendem Umsatz (Annual Recurring Revenue, kurz ARR) bekannt.

Nach Einschätzung von Bessemer Ventures, einer US-amerikanischen Beteiligungsgesellschaft im Tech-Sektor, die den Begriff "Zentaur" geprägt hat, haben im vergangenen Jahr lediglich 50 neue Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS) den Zentaur-Status erreicht. Das Wachstum von M-Files wird durch die hohe Nachfrage nach einem übergreifenden Informationsmanagement angetrieben, das die intelligente Nutzung von Informationen ermöglicht - unabhängig von Ablagen, Systemen, Repositories, Anwendungen oder der Anzahl der Mitarbeitenden.

M-Files wurde von CEO Antti Nivala in Finnland gegründet und ist ein unabhängiges, in Privatbesitz befindliches Unternehmen. Weil es Wissensarbeitenden eine intelligentere Art zu Arbeiten ermöglicht, konnte sich M-Files schnell auf unterschiedlichsten Märkten weltweit etablieren. M-Files ist in diesem Bereich die einzige moderne Pure-Play-Plattform. Sie bietet innovative Funktionen und gewinnt im Wettbewerb mit herkömmlichen Anbietern immer mehr Kunden aus unterschiedlichen Branchen.

Die Auszeichnung Zentaur wird an SaaS-Unternehmen in Privatbesitz vergeben, die einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mindestens 100 Mio. USD erzielt haben. Der Status gilt als wichtiges Maß für den Erfolg eines SaaS-Unternehmens. Er steht für eine besonders gute Anpassung der Produkte an den Markt, für eine gut skalierbare Markteinführungsstrategie und einen wachsenden Kundenstamm. In seinem 2023 State of the Cloud Report nennt Bessemer Ventures die "Zentauren eine elitäre Untergruppe der wachsenden Einhorn-Herde". Als Einhörner werden Unternehmen mit einem Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar bezeichnet.

"Unternehmen wie M-Files sind selten. Nicht nur, weil wir einen wiederkehrenden Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro erzielt haben, was noch seltener ist als der Status eines Einhorns allein. Unser Unternehmen hat zudem einen positiven Cashflow, ist stark auf profitables Wachstum ausgerichtet und war als unabhängiges Unternehmen nie gezwungen, sich in ein größeres Unternehmen mit mehreren Produkten zu integrieren. Dieser nachhaltige Wachstumsansatz kommt mit unseren starken finnischen Wurzeln und unserer fortschrittlichen Unternehmenskultur zusammen. Unsere Werte, die auf Gleichheit, Vertrauen und Ehrlichkeit beruhen, ermöglichen es uns, uns darauf zu konzentrieren, die besten Produkte, den besten Service und die beste Unterstützung auf dem Markt anzubieten. Ich bin stolz auf diese Leistung und freue mich auf den weiteren Erfolg und das weitere Wachstum", sagt Antti Nivala, Gründer und CEO von M-Files.

Der Weg zu 100 Millionen Euro ARR

Anders als die meisten SaaS-Technologieunternehmen, die schnell Kapital aufnehmen und in hohem Maße Geld verbrennen, hat das konservative und vorsichtige pragmatische Wachstum M-Files zu dem Unternehmen gemacht, das es heute ist. Die letzte Finanzierungsrunde in 2021 brachte unter der Leitung von Bregal Milestone Investitionsmittel in Höhe von 67 Millionen Euro ins Unternehmen. Diese halfen M-Files, weitere Innovationen für die metadatengesteuerte Plattform zum Dokumentenmanagement voranzutreiben. Als das Unternehmen seine globale Präsenz ausbaute, zog Nivala von Finnland nach Nordamerika und leitet seitdem das Unternehmen aus der Nordamerika-Zentrale im texanischen Austin heraus.

Ebenfalls im Jahr 2021 erwarb M-Files die Portallösung Hubshare, um die Möglichkeiten der externen Zusammenarbeit zu verbessern. Bis Ende 2022 gewann M-Files dadurch mehr als 100 neue Kunden, verzeichnete einen 33-prozentigen Zuwachs bei den Subskriptionsumsätzen. Das Unternehmen konnte seine Neukundenverkäufe um 40 Prozent und die durchschnittliche Größe des Neukundengeschäfts um 60 Prozent steigern. Im Februar 2023 übernahm M-Files den Anbieter von No-Code-Dokumentenautomatisierung Ment und erweiterte damit sein Angebot um die automatisierte Erstellung von Dokumenten. Nicht ohne Grund feiert das Unternehmen somit heute SaaS-Kennzahlen, die führend in der Branche sind.

M-Files arbeitet mit Technologie- und Lösungsentwicklern, Systemintegratoren und Resellern zusammen, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse in einer Work-from-anywhere-Welt zu verbessern. Seit mehreren Jahren ist M-Files ein starker Microsoft-Partner in den Programmen Microsoft ISV und Azure IP. Seit 2022 bietet M-Files seine Produkte auch im Microsoft Azure Marketplace an, um die Partnerschaft mit Microsoft weiter zu stärken. Anfang Mai 2023 stellte M-Files erweiterte Integrationen von M-Files in Microsoft Teams und Microsoft Outlook vor. Damit können externe und interne Benutzende Informationen und Dokumente in M-Files einfach und intuitiv nutzen und compliancegerecht zusammenarbeiten.

M-Files bietet Kunden einen Wettbewerbsvorteil, indem es dafür sorgt, dass Wissen schnell, mühelos und sicher an die richtigen Adressaten weitergeleitet wird: "M-Files hat eine wesentliche Rolle dabei gespielt, unsere digitale Reise zu beschleunigen. Mit der umfassenden Toolbox an metadatengesteuerten Funktionen zum Dokumentenmanagement konnten wir von langsamen, mühsamen und papierzentrierten Prozessen zu digitalen Geschäftsabläufen übergehen, die unseren Kundenservice verbessern, die Datensicherheit von Kundendokumenten gewährleisten und uns die tägliche Arbeit deutlich erleichtern", so Mikko Pippuri, Digitalisierungsmanager bei Berggren, einer Anwaltskanzlei, die sich auf den Schutz von geistigem Eigentum spezialisiert hat und M-Files umfassend nutzt. "Wir feiern diesen historischen Meilenstein gemeinsam mit M-Files. M-Files wird uns auch weiterhin dabei helfen, den Weg für unsere digitale Transformation und unser Geschäftswachstum zu ebnen."

"Als ich M-Files in Finnland gründete, war es unsere Vision, einen grundlegend neuen und einzigartigen Ansatz für das Informationsmanagement zu schaffen", so Nivala. "Heute ist diese Vision vollständig verwirklicht. Unser Zentaur-Status ist das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit und vollem Engagements von Mitarbeitenden bei M-Files und Partnern auf der ganzen Welt."

Mehr Informationen zu metadatengesteuertem Dokumentenmanagement von M-Files:

https://www.m-files.com/de/dokumenten-und-inhaltsverwaltung-neu

Intelligentes Dokumentenmanagement mit M-Files kostenlos testen:

https://www.m-files.com/de/testversion-herunterladen

M-Files ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lösungen zum Informationsmanagement. Die Plattform für metadatengesteuertes Dokumentenmanagement von M-Files ermöglicht es Wissensarbeitern, sofort die richtigen Informationen in jedem Kontext zu finden, Geschäftsprozesse zu automatisieren und Compliance und Sicherheit im Informationsmanagement durchzusetzen. Damit können Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil erzielen und ihre Performance steigern, indem sie besseren Kundenservice und höhere Qualität bei geringerem Risiko bieten können. www.m-files.com

