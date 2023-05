Startseite Giorgio Primo 2019 Premiere auf dem legendären Place de Bordeaux Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Mo, 2023-05-22 16:48. Tenuta La Massa gibt mit Freude bekannt, dass der Spitzenwein Giorgio Primo 2019 ab September auf dem prestigeträchtigen Place de Bordeaux gehandelt werden wird. Für Giampaolo Motta, dem Gründer der Tenuta, bedeutet das “die Erfüllung eines Traums” denn schon von Anfang an fühlt er sich mit seinem Weingut einem französischem Weinstil mit internationalem Spirit verbunden. “Auf dem Weinhandelsplatz Bordeaux mit dem repräsentativsten Produkt unseres Unternehmens, der Essenz unserer Weinphilosophie, vertreten zu sein, ist eine Chance für Wachstum auf allen Märkten” kommentiert Motta. Die Geschichte der Tenuta beginnt mit der eines Mannes auf der Suche nach einem Stück Land, wo er seine Begeisterung für Weinbau und Önologie ausleben konnte. Diese Leidenschaft wurde in Frankreich geweckt und hat in der Toskana Wurzeln geschlagen. Hier fand Giampaolo Motta 1992 in der Conca D'Oro von Panzano in Chianti das richtige Terrain, jenen Ort, den die Franzosen lieu-dit nennen. Dort konnte er die Weine produzieren, die heute das hochkarätige Weinsortiment von Tenuta La Massa ausmachen. Aus dieser Perspektive ist die Premiere auf dem Place de Bordeaux ein weiterer Meilenstein auf dem bisher eingeschlagenen Weg. „Am Place de Bordeaux können die Weine sich einem internationalen Publikum auf höchstem Niveau präsentieren und dieser gilt somit als das prestigeträchtigste Vermarktungsnetz für edle Weine, mit besonderem Schwerpunkt auf seltenen und gefragten Sammlerweinen", so Motta. "Zum System gehören mehr als 300 Négociants, die in über 170 Ländern weltweit tätig sind." Giorgio Primo ist eine raffinierte Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Petit Verdot, eine Quintessenz kontinuierlicher und sorgfältiger Verfeinerung weinbaulicher und önologischer Techniken.

Koordiniert wird die Lancierung von Giorgio Primo 2019 von Barre & Touton "Les Vins d'Ailleurs" und weltweit vertrieben über eine ausgewählte Gruppe von Négoçiants wie La Bordelaise des Grands Vins, Crus et Domaines de France, Maison Descaves, Dubos und Joanne Rare Wines & Millesima. Barre & Touton, alteingesessener Courtier des Place de Bordeaux, ist der festen Überzeugung, dass Spitzenweine aus aller Welt in Zukunft einen bedeutenden Teil des Marktes ausmachen werden. Zu diesem Zweck hat Barre & Touton eine Tochtergesellschaft für erlesene, nicht aus Bordeaux stammende Weine gegründet, "Les Vins d'Allieurs". Die Direktion wurde Laurent Dufau anvertraut. "Wir freuen uns sehr, Giorgio Primo und die Weinphilosophie der Tenuta La Massa zu vertreten", kommentiert Dufau. "Es ist uns eine Ehre, Tenuta La Massa auf diesem neu eingeschlagenen Weg zu begleiten und ihre Weine auf der Place de Bordeaux und weltweit bekannt zu machen". Giorgio Primo 2019 ist das Ergebnis jahrelanger Studien und präziser Kenntnis des Terroirs. Die Harmonie von Cabernet Sauvignon (55%), Merlot (40%) und Petit Verdot (5%) ergeben eine komplexe Symphonie von Aromen, einen raffinierten und elitären Klang. Eine harmonische Melodie, entstanden in den Weinbergen und im Glas purer Genuss. Die Reben wachsen auf lockeren Ton- und Mergelböden mit unterschiedlichen geologischen Formationen, die den Trauben und damit den Weinen charakteristische und unverwechselbare Eigenschaften verleihen. Der Jahrgang 2019 zeichnet sich durch einen regulären Verlauf aus, Wasserreserven im Winter und im Frühjahr, so dass die Reben die hohen Sommertemperaturen stressfrei überstehen konnten. Der heiße Sommer mit einigen Niederschlägen und gleichmäßiger Traubenreife, begleitet von kühlen Temperaturen im September, ermöglichte eine Verschiebung der Ernte auf die zweite Septemberhälfte, um so Finesse und aromatische Frische zu bewahren. "Die Entscheidung, mit der Lese zu warten, bis die Trauben perfekt ausgereift waren, die ideale Kombination von Temperatur und Niederschlägen und die geschickte Steuerung der Mazeration und des Ausbaus im Holz", sagt Giampaolo Motta, "haben es möglich gemacht, ausgewogene Weine mit einer schönen Polyphenolkonzentration zu erhalten. Eleganz und Kraft, die sich in einem herrlich würzigen Abgang sublimieren, ein Geschenk der Böden".

Ein Wein, der Frucht seines Bodens und der Interpretationsfähigkeit des Menschen ist. 1992 kam Giampaolo, gebürtiger Neapolitaner und nunmehr eingebürgerter Toskaner, auf das Weingut La Massa und ab diesem Augenblick entstand eine unauflösliche Verbindung zwischen dem Menschen und seinem Terroir. Das Weingut liegt in der herrlichen Conca d'Oro von Panzano, im Herzen des Chianti Classico und verfügt über 25 Hektar Weinberge, die nach Südwesten ausgerichtet sind. In den 1990er Jahren begann Giampaolo Motta mit einer langwierigen Restaurierung der Weinberge und einer eingehenden Bodenanalyse, um dem Traum des eigenen Weins Form zu geben. Seine weinbaulichen und önologischen Entscheidungen "brechen" mit der toskanischen Tradition; es sollten Weine entstehen aus der reinen Interpretationskraft der Böden: Giorgio Primo, Carla 6 und La Massa.

"La Massa" bringt als erster Wein die entscheidende Identität eines rauen Gebietes wie Panzano zum Ausdruck, ohne auf Persönlichkeit und Eleganz zu verzichten. In ihm steht der Sangiovese im Dialog mit Cabernet Sauvignon und Merlot. Es folgt "Carla 6", ein sortenreiner Sangiovese aus Parzelle Nummer 6, und Tochter Carla gewidmet. "Giorgio Primo", Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Petit Verdot, der Name eine Homage an seinen Großvater, ist die Essenz des Weinguts und stellt die Synthese einer kontinuierlichen und sorgfältigen Weiterentwicklung dar, sowohl im Bereich des Weinbaus als auch der önologischen Techniken.